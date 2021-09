Wie kann ich ohne Besteck einen Burger essen?

Ratgeber Wie kann ich ohne Besteck stilvoll einen Burger essen? Kürzlich in einem schönen Bistro bekam ich einen riesigen Burger ohne Besteck serviert. Und ich fragte mich wieder einmal, wie nur isst man mit Würde und Stil einen Burger ohne Besteck? Doch Stil und Burger, passt das überhaupt zusammen? Herbert Huber, Stansstad* 05.09.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.





Unsere erste Bekanntschaft mit einem «Burger» geht zurück in die Sechzigerjahre. Als meine Verlobte und spätere Gattin Gertrude und ich für vier Monate in Paris an der Universität Sorbonne Französisch büffelten. Das gab auch Hunger. Doch unser eher mageres Budget erlaubte uns keine kulinarischen Eskapaden in teuren Feinschmeckertempeln. So lernten wir die Restaurantkette Wimpy kennen, wo wir für wenig Geld anständig «futtern» konnten. «Wimpy» ist eine Fast-Food-Kette aus den USA. Wir gaben uns viel Mühe, «anständig» zu essen. Ohne Besteck. Liessen die Blicke der Liebe sprechen.

Burger werden heutzutage grossmehrheitlich von Hand gegessen. Der Vorteil daran ist, dass man dabei ohne die Benutzung von Teller und Besteck auskommt. Das gilt als Standard in den grossen Fast-Food-Ketten. So sieht man viele Jugendliche, aber auch Manager, in der einen Hand den Burger, in der anderen Hand die Pommes oder ein Getränk.

In den «Wimpys» von damals war zwischen zwei Brötchenhälften eine Scheibe Rindfleisch mit etwas Sauce, und fertig lustig. Heute werden Burger immer ausgefallener und voluminöser angeboten. In darauf spezialisierten Restaurants werden Burger regelrecht hochgebaut.

Im Bistro bitte mit Besteck

Kein Wunder, hinterlässt man beim Essen eines riesigen Burgers ohne Zuhilfenahme von Besteck mitunter ein Schlachtfeld. Ein üppig belegter Burger ist schlicht zu voluminös, um ihn ohne Besteck dezent geniessen zu können. Deshalb ist es in den meisten Restaurants und Bistros auch üblich, den Burger mit Besteck zu servieren. Anders die Fast-Food-Ketten: Hier kommen die Burger immer noch «mundgerechter» daher, und alle Gäste müssen ohne Besteck auskommen. Man weiss, was einen hier erwartet. Es ist weniger unangenehm, wenn alle auf Besteck verzichten müssen. Sitze ich im Restaurant mit Burger und ohne Besteck jemandem gegenüber, der manierlich seine Suppe löffelt, dann fühle ich mich womöglich etwas blossgestellt.

Mit Stil Burger essen? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Eine Beobachtung in einem Fast-Food-Lokal hat mir kürzlich gezeigt: Burger und Pommes werden vielfach sorgsam ausgepackt und kleine Papierservietten werden in den Schoss gelegt, bevor das Vergnügen startet. Dann werden die Burger mit Genuss verzehrt, von Alt und Jung. Es ist also durchaus möglich, niveauvoll Fast Food zu essen.

Doch wer es ganz stilvoll mag, für den bieten landauf und landab Gourmetlokale fantastische Burger an. Mit viel Kreativität gemacht. Auch im veganen Bereich. Mit weissem Tischtuch oder elegantem Set. Mit Stoffserviette. Mit Teller und Besteck. Doch dieser Stil kostet logischerweise ein Mehrfaches. Und ich gestehe: Für uns Gastronomen ist der Genuss eines Burgers zwingend mit Stil verbunden.

* Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.