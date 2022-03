Ratgeber Wie kann ich sicherstellen, dass das Erbe in der Familie bleibt? Ich (w., 72) bin kinderlos verheiratet. Meine Eltern sind bereits verstorben und ich habe drei Geschwister. Falls ich vor meinem Ehemann (70) sterbe, so soll er mein gesamtes Vermögen erhalten. Nach seinem Tod aber soll der Rest dieses Vermögens jedoch wieder in meinen Familienstamm zurückfliessen. Ist das möglich? Denise Tönz* Jetzt kommentieren 31.03.2022, 11.30 Uhr

Ihr Ehemann ist Ihr gesetzlicher Erbe. Falls Sie kein Testament hinterlassen, beträgt sein gesetzlicher Erbanspruch 75%. Die übrigen 25% Ihres dereinstigen Nachlasses würden an Ihre weiteren gesetzlichen Erben – in Ihrem Fall an die Geschwister – fliessen.

In einem Testament, das vollständig von Hand geschrieben, datiert und unterzeichnet sein muss, könnten Sie Ihren Mann aber auch als alleinigen Erben einsetzen, da Sie kinderlos sind und Ihre Eltern bereits verstorben sind. Es gibt somit keine pflichtteilgeschützten Erben.

Vor- und Nacherbschaft

Mit Ihrem Wunsch sprechen Sie die Vor- und Nacherbschaft an. Darunter versteht man die zeitlich aufeinanderfolgende Begünstigung verschiedener Personen. Vom Gesetz her könnte Ihr Ehemann als Vorerbe dieses Vermögen nur wie ein Nutzniesser nutzen, das heisst, faktisch darf er von diesem Vermögen lediglich die Erträge behalten.

In Abänderung des Gesetzes könnten Sie letztwillig verfügen, dass die Nacherben auf den «Überrest» eingesetzt werden. Falls Sie eine Nacherbschaft auf den Überrest verfügen, so darf Ihr Ehemann das geerbte Vermögen auch verbrauchen. Ohne Ihren anderslautenden Willen kann Ihr Ehemann aber das Vorerbe grundsätzlich nicht verschenken oder weitervererben. Als Zeitpunkt der Auslieferung der Vorerbschaft an die Nacherben gilt der Tod des Vorerben (also Ihres Ehemanns), wenn Sie nichts anderes anordnen.

Verfügung mittels Testament

Die entsprechende Vor- und Nacherbeneinsetzung können Sie in einem Testament verfügen. Ein Testament ist an Formvorschriften gebunden. Das heisst, es ist entweder gänzlich handschriftlich zu verfassen, zu datieren und zu unterzeichnen, oder aber von einem Notar öffentlich beurkunden zu lassen, damit das Testament gültig errichtet ist.

In einem öffentlich beurkundeten Erbvertrag, den Sie mit Ihrem Ehemann abschliessen könnten, wären weitergehende Regelungen möglich. In einem Erbvertrag könnte Ihr Ehemann beispielsweise auch auf seinen Pflichtteil verzichten.

Beim Eintritt des Nacherbfalles, das heisst beim Tod des Vorerben, kann es vorkommen, dass die Vorerbschaft und das sonstige Vermögen des Verstorbenen nicht auseinandergehalten werden können, weil die beiden Vermögen im Laufe der Jahre vermischt worden sind. Es ist dann nicht klar, ob überhaupt und in welchem Umfang ein allfälliges Restvermögen besteht. Es ist deshalb sinnvoll, im Testament bzw. im Erbvertrag beispielsweise zu regeln, ob Ihr Ehemann das eigene Vermögen aufbrauchen soll, bevor er über die Vorerbschaft verfügen darf.

Steuerfolgen beachten

Je nach Ihrem Wohnsitzkanton können sich aus der Vor- und Nacherbeneinsetzung zudem unterschiedliche Steuerfolgen ergeben, was die Nachlassregelung zusätzlich verkompliziert. Ich empfehle Ihnen darum, für Ihr Vorhaben eine Fachperson beizuziehen.

* Denise Tönz, MLaw, ist Rechtsanwältin, Expertin für Erbrecht und Willens­vollstreckungen, Luzerner Kantonalbank; www.lukb.ch

