Ratgeber Wie kann ich trotz Corona psychisch gesund bleiben? Die Corona-Krise scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen, auch auf die Fasnacht müssen wir in diesen Tagen verzichten. Die stete Unsicherheit, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, zehrt an meinen Kräften. Ich habe gelesen, dass psychische Krankheiten zunehmen. Kann man präventiv etwas tun, um gesund zu bleiben? Andrea Munz * 10.02.2021, 15.00 Uhr

Viele Menschen empfinden die aktuelle Situation wie Sie. In der Psychologie nennt man Resilienz die psychische Widerstandskraft und damit die Fähigkeit, schwierige Situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.

Resiliente Menschen analysieren ihre Situation. Sie lernen, was nicht funktioniert, und erkennen die Gründe, die in einer bestimmten Situation negative Gefühle auslösen. Damit können sie sich auf das fokussieren, was funktioniert. Sie erkennen den Bereich, den sie aktiv mitgestalten können, entwickeln Handlungsstrategien und akzeptieren die äusseren Umstände, welche sie nicht beeinflussen können.

In der Corona-Krise sind wir herausgefordert, unseren Alltag so zu gestalten, dass wir trotz mühsamer und anstrengender Umstände psychisch stabil und gesund bleiben. Ein paar Anregungen und Übungen können vielleicht helfen, diese Zeit zu bewältigen.

Dankbar für kleine Dinge

Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse schrieb kürzlich: «Ja, es kommen dunkle Wochen. Aber es können Wochen für das Detail sein, für die Überraschung und für die Dankbarkeit.» Über­legen Sie sich täglich beim Zähneputzen, Duschen oder auf dem Arbeitsweg, für welche drei Dinge Sie heute dankbar sind. Wenn Sie diese kleine Übung regelmässig machen, werden Sie nach einigen Wochen merken, dass Ihre Grundhaltung positiver wird.

Durch das bewusste Fokussieren auf positive Kleinigkeiten erhalten Selbstverständlichkeiten etwas Besonderes. Vielleicht wird einem bewusst, dass sauberes Trinkwasser aus dem Hahn kommt oder dass das spontane Gespräch mit einer Nachbarin oder einem Bekannten einfach schön war.

Warum machen wir eigentlich nicht öfters Dinge, die uns guttun, wie genug schlafen, gesund essen, ausgewählte soziale Kontakte pflegen, sich täglich etwas frische Luft und Bewegung gönnen? Eine häufige Antwort lautet: «Weil dafür die Zeit fehlt.»

Nun haben wir mehr Zeit

Da wir wegen Corona einiges nicht tun können, haben wir mehr Zeit für Dinge, die trotz Corona möglich sind. Ich kann bedauern, dass ich nicht reisen kann oder mein Geburtstagsfest absagen muss. Ich kann mir aber auch sagen, dass ich jetzt Zeit habe zum Lesen, für Spaziergänge, für Briefe, zum Backen und Kochen oder um in der Werkstatt mal etwas Neues auszuprobieren.

Resiliente Menschen sehen, was möglich ist, und nutzen die Zeit sinnvoll. ­Lassen Sie sich überraschen, wie wohltuend zum Beispiel ein Bad nach dem Frühstück mit schöner Musik im Hintergrund sein kann und wie es den ganzen Tag nachwirkt. Überlegen Sie sich, wo solche «Zeitinseln» im Alltag möglich sind. Und was Sie sich selber gönnen wollen. Die Vorfreude und das Nachklingen wirken sich positiv auf Ihre Befindlichkeit aus.

* Andrea Munz, lic. phil. Psychologin, Supervisorin,Organisationsberaterin BSO, Coach; www.andreamunz.ch