Ratgeber Wie können wir den Ehe- und den Erbvertrag auflösen? Wir sind verheiratet und haben einen Ehevertrag mit Gütertrennung und einen Erbvertrag abgeschlossen. Weil sich die Verhältnisse verändert haben, möchten wir diese Verträge auflösen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Vermögensverhältnisse innerhalb der Ehe? Beide Verträge hat ein Notar erstellt. Wie müssen wir vorgehen? MLaw Cécile Pelet * 02.03.2021, 13.01 Uhr

Zur Aufhebung oder Abänderung eines Ehevertrags bedarf es der Zustimmung beider Ehegatten, und es ist eine öffentliche Beurkundung durch eine Urkundsperson erforderlich. Wird durch die öffentliche Beurkundung der bisherige Ehevertrag lediglich aufgehoben und kein neuer Ehevertrag mit einem besonderen Güterstand vereinbart, so gilt der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung.

Sie können die Aufhebung auch mit dem Abschluss eines neuen Ehevertrags verbinden und im neuen Ehevertrag entweder den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (mit eigenen Modifikationen) oder den Güterstand der Gütergemeinschaft vereinbaren. Im Ehevertrag können Sie auch bestimmen, ab welchem Zeitpunkt der neue vereinbarte Güterstand gelten soll: rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Eheschliessung, ab dem Zeitpunkt des neuen Ehevertrags oder ab einem späteren Zeitpunkt.

Je nachdem, welche Regelungen Sie vereinbaren, hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Vermögensverhältnisse: Wählen Sie den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, so werden vier Vermögensmassen unterschieden: das Eigengut und die Errungenschaft jedes Ehegatten. Im Fall der Auflösung des Güterstandes (z.B. durch Tod oder Scheidung) wird die gesamte Errungenschaft zwischen den Ehegatten hälftig aufgeteilt, das Eigengut steht jedem Ehegatten alleine zu. Durch Ehevertrag kann auch eine andere als die hälftige Beteiligung an der Errungenschaft vereinbart werden.

Aufteilung des Vermögens

Bei der Gütergemeinschaft werden die Vermögen beider Ehegatten und deren Einkünfte vertraglich mit ein paar gesetzlichen Ausnahmen zu einem Gesamtgut vereint, über das die Ehegatten nur gemeinsam verfügen dürfen. Im Fall der Auflösung des Güterstandes wird das Gesamtgut zwischen den Ehegatten hälftig aufgeteilt. Durch Ehevertrag kann auch eine andere als die hälftige Beteiligung am Gesamtgut vereinbart werden.

Zum Erbvertrag

Der Erbvertrag kann im Gegensatz zum Ehevertrag von den Vertragsparteien jederzeit durch schriftliche Übereinkunft aufgehoben werden, d.h., der öffentlich beurkundete und vor Zeugen geschlossene Erbvertrag benötigt für dessen Aufhebung keine notarielle Beurkundung. Möchten Sie den Erbvertrag jedoch abändern, so müssen Sie dies in Anwesenheit von zwei Zeugen öffentlich beurkunden lassen. Wenn Sie keinen neuen Erbvertrag aufsetzen lassen, so kommt das gesetzliche Erbrecht zur Anwendung.

Sollten Sie den Erbvertrag bei der zuständigen Behörde hinterlegt haben, ist zu empfehlen, die Behörde um dessen Rücksendung zu ersuchen und gegebenenfalls den neuen Erbvertrag wiederum zu hinterlegen.

* MLaw Cécile Pelet, Rechtsanwältin, Voser Rechtsanwälte Baden, www.voser.ch