Ratgeber: Wie können wir unsere Wohnung auf den Sohn übertragen?

Wir (76 und 73, verheiratet, zwei erwachsene Kinder) möchten unsere Eigentumswohnung an unseren Sohn weitergeben. Unsere Tochter hat kein Interesse an der Wohnung, wir möchten jedoch allfälliges Konfliktpotenzial vermeiden. Welche Möglichkeiten haben wir? Was gibt es in erbrechtlicher Hinsicht zu beachten?

Nicolas Auf der Maur, M.A. HSG * Jetzt kommentieren 13.10.2021, 11.52 Uhr