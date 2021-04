Ratgeber Wie können wir verhindern, dass Streit immer ausartet? Mein Mann und ich (42/40) streiten öfter über banale Dinge. Rasch fühlt sich einer von uns angegriffen oder verletzt. Der Streit artet aus, bis jemand schreit oder davonläuft. Dann herrscht tagelang Funkstille. Wie lassen sich solche Eskalationen vermeiden? Und wie finden wir heraus, was für Probleme hinter den Streitigkeiten stecken? David Siegenthaler* 21.04.2021, 15.05 Uhr

Streiten ist wie ein Pingpong. Der Ball kommt, und intuitiv spielt man zurück. Der Ballwechsel wird schneller und intensiver. Wir überlegen uns nicht mehr, warum der Ball da ist, was er bedeutet.

Ähnlich geschieht das bei Streitigkeiten. Jemand wünscht sich etwas oder fühlt sich gekränkt. Wird dies als Vorwurf formuliert («Warum hast du den Geschirrspüler schon wieder nicht ausgeräumt?!»), dann fühlt sich das Gegenüber angegriffen, und das Pingpong beginnt von neuem.

Fast wie in der Steinzeit

Eine Technik zur Deeskalation eines Streits besteht darin, diesen mit Pausen zu entschleunigen. Wir sind nämlich in Konflikten auf Tempo programmiert. Bei einem starken negativen Gefühl wird im Gehirn der Fokus zunächst auf die Amygdala gelenkt, einem Teil des limbischen Systems. Das war in früheren Zeiten hilfreich. Befanden wir uns etwa in der Steinzeit in akuter Lebensgefahr, weil uns ein Bär ins Visier nahm, hätte es wohl wenig gebracht, darüber nachzudenken, was sein Anliegen sein könnte. Vielmehr war es wichtig, sofort zu reagieren. Entsprechend geriet man in den Flucht- oder in den Kampfmodus – «flight or fight», wie es auf Englisch heisst. Doch dieser Mechanismus greift auch heute noch; etwa bei Konflikten.

Verlangsamen, heisst also die Devise. So können Sie innerlich auf 10 zählen, bevor Sie antworten. Oder Sie schlagen vor, das Gespräch zu unterbrechen und später fortzusetzen. Machen Sie einen konkreten Terminvorschlag. Sie können auch von vornherein Zeitfenster für Auseinandersetzungen definieren, damit Sie die übrige Zeit zu zweit unbelastet geniessen können.

Sehr wertvoll in einer Streitsituation ist es, zu verstehen, worum es der Gegenseite konkret geht und welche Bedürfnisse dahinterstehen, wie zum Beispiel mehr Mithilfe im Haushalt. Fragen Sie entsprechend – und auch nach den Gründen für diesen Wunsch. Wenn Sie einander auf diese Weise besser verstehen lernen, hilft dies, eine Verbindung zueinander aufzubauen.

Worum es wirklich geht

Dabei können Sie durchaus auch ein übergeordnetes Thema ansprechen. «Um was geht es in diesem Streit tatsächlich? Zeige ich dir zu wenig Wertschätzung oder Liebe? Oder habe ich etwas getan, das dich verletzt hat?» Helfen kann auch die Frage, mit welchen Gefühlen der Partner den Schlagabtausch an sich wahrnimmt. Oder wie er meine eigenen Aussagen verstanden und empfunden hat.

Oft enthalten Kleinigkeiten, die uns aufregen, wichtige persönliche Botschaften, die nicht direkt ausgesprochen werden. «Wenn du mir nicht hilfst, habe ich den Eindruck, dass ich dir gleichgültig bin.» Im Bewusstsein solcher Dinge sind Sie gut vorbereitet auf die nächste Konfliktsituation. Und können diese besser entspannen oder gar lösen.

*David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater Zert. Paarberater/Sexualberater www.sexual-und-paarberatung.ch