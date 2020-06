Wie lange ist der Alkohol in meiner Hausbar geniessbar?

Ratgeber

Wie gut sind Bienenwachstücher zum Einwickeln von Essensresten?

Koche ich für meine Familie, bleibt öfter was übrig. Ich frage mich dann jeweils, in was ich die Essensreste am besten verpacken könnte? Alu- und Klarsichtfolie verursachen Abfall. Wären Bienenwachstücher eine gute Alternative? Deren Anschaffung ist aber nicht ganz billig. Kann man diese auch selber herstellen?