Ratgeber Wie mache ich meiner Familie Kohlgemüse beliebt? Kohlgemüse ist in unserer Familie immer wieder ein Anlass für Diskussionen. Die einen mögen es sehr gerne, die anderen essen es nur widerwillig. Können Sie mir ein paar Argumente für den Konsum von Kohlgemüse aufzählen? Und hätten Sie mir Tipps fürs schmackhafte Zubereiten? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 12.03.2023, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Auftrumpfen können Kohlgemüse mit ihren Inhaltsstoffen. Es ist das Gemüse mit den meisten Vitaminen. Federkohl ist in mehreren Belangen Spitzenreiter. Er enthält doppelt so viel Vitamin C wie Orangen. Er ist zudem reich an Vitaminen A, E, Niacin und der B-Gruppe. Dazu kommt der Mineralstoffgehalt von Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Fluor wie auch der Eiweissgehalt. Ähnlich hohe Gehalte haben Rosenkohl und Brokkoli. Des Guten mehr: Kohlgemüse weist ein breites Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen auf, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken, zum Beispiel bei der Krebsprävention.

Kohl gehört zu den nahrungsfaserreichsten Gemüsearten. Dadurch sättigen sie lang anhaltend. Für empfindlichere Verdauungssysteme können diese Stoffe jedoch auch Blähungen mit sich bringen. In diesem Falle Kümmel, Anis, Fenchel oder Zimt dem Gericht beigeben oder als Tee zum Essen trinken.

Dank guter Lagerfähigkeit und winterharten Sorten gibt es im Moment viele Kohlgemüsearten aus heimischem Anbau zu kaufen mit entsprechend kurzen Transportwegen. Weisskohl, Rotkohl und Wirz sind das ganze Jahr über erhältlich, während temperaturempfindlichere Sorten wie Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi oder auch Pak Choi von Juni bis Oktober Saison haben.

Rosenkohl mit Marroni

130 verschiedene Sorten soll es geben. Daraus ergeben sich unendliche Möglichkeiten bei der Zubereitung. Sie eignen sich sowohl als Einzelgemüse als auch für einen Gemüseeintopf, für Suppen, Wähen, Strudel. Grosse Blätter vom Palmkohl, Rotkabis oder Wirz sind ideal zum Einwickeln verschiedener Speisen. Dafür eigenen sich auch Reste von Risotto. Wer das eine Kohlgemüse nicht liebt, probiert ein anderes. Oder kombiniert es mit Zutaten: Rosenkohl mit Marroni dämpfen. Vor dem Servieren Orangenfilets daruntermischen.

Wird Kohlgemüse roh gegessen, werden insbesondere die hitze- und wasseranfälligen Nährstoffe geschont. Allen voran das Vitamin C. Chinakohl, Weiss- oder Rotkohl für einen Salat fein schneiden oder hobeln. Danach mit etwas Salz kräftig kneten. Den austretenden Saft weggiessen. Dadurch werden die Zellstrukturen aufgebrochen, die Blätter werden weicher zum Essen und das Gericht wird verdaulicher. Will man den Kohl fermentieren, verwendet man das austretende Wasser weiter. Von dieser Flüssigkeit bedeckt und verschlossen in einem Einmachglas, kann das Gemüse dank der Milchsäuregärung für Wochen haltbar gemacht werden.

Zum Kochen eignet sich das nährstoffschonende Dämpfen. Wie auch immer der Kohl zubereitet wird, sein Duft ist markant. Um ihn einzudämmen, in den ersten Minuten ohne Deckel und mit offenem Fenster kochen. Oder etwas Essig ins Kochwasser geben.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch