Ratgeber Wie nutze ich mein Eigenheim für eine höhere Rente? Wir (Ehepaar, beide pensioniert, kinderlos) leben in unserer eigenen 4,5-Zimmer-Wohnung. Da wir nur Teilzeit gearbeitet haben, ist unsere PK-Rente relativ klein. Wir haben von den Möglichkeiten «viager» und «Immo-Rente» gehört, um unser Einkommen aufzubessern. Was ist damit gemeint? Gibt es andere Möglichkeiten? Pascal Röllin* 03.06.2021, 17.00 Uhr

Der Begriff «viager» kommt aus Frankreich, wo diese Form des Immobilienverkaufs viel mehr verbreitet ist als in der Schweiz. Im Prinzip funktioniert der Verkauf einer Immobilie via «viager» so: Ein Pensionierter verkauft sein Haus deutlich unter dem Marktwert. Dafür bekommt er vom Käufer vertraglich ein lebenslanges Wohnrecht und meist auch eine Rente zugesprochen. Verkaufspreis und Rente werden gemäss einer errechneten statistischen Lebenserwartung des oder der Verkäufer festgelegt.