Ratgeber Wie schmeckt Chicorée am besten? In meinem Freundeskreis ist plötzlich viel die Rede von Brüsseler beziehungsweise Chicorée. Mir ist dieser Zichoriensalat eigentlich zu bitter. Hätten Sie mir vielleicht trotzdem ein paar originelle Rezeptideen? Herbert Huber, Stansstad* 30.04.2021, 13.11 Uhr

Herbert Huber.

Eigentlich bin ich ein Fleischtiger, aber auch saisonale Gemüse haben es mir angetan. Im Falle von Brüsseler allerdings nicht von Kindsbeinen an. Damals waren mir die Brüsseler Endivie oder Witloof, wie dieses Gemüse im Ursprungsland heisst, zu bitter. Später lernte ich, dass die schönen langen Blätter von vornehmer Blässe zum gebleichten Winterspross einer besonders gezüchteten Zichorie gehören. Und toll munden. Als Koch schätze ich deren Zubereitung.

Heute kauft man Brüsseler beziehungsweise weissen Chicorée säuberlich verpackt bei den Grossverteilern oder im Gemüselädeli, wobei dieses den Vorteil hat, dass man nicht gleich beutelweise zugreifen muss. Brüsseler ist nämlich nicht unbeschränkt haltbar. Ich achte beim Einkauf auch auf die Schnittfläche. Die sollte nicht allzu braun sein und die Blätter noch eng anliegend, die Stange mit hellgelben Spitzen.

Mit Sösschen servieren

Brüsseler wird in abgedunkelter Umgebung aufgezogen und auch aufbewahrt. Durch seine Bitterstoffe ist der Brüsseler besonders im Winter ein vitaminreicher Helfer für den Verdauungsapparat. Etwa roh zum Apéro und zum Dippen in folgenden Sösschen:

Grüne Sauce: Feingehackte Kresse, Kerbel und Petersilie mit Mayonnaise und etwas Mascarpone vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Cocktailsauce: Quark und Joghurt zu gleichen Teilen, mit etwas Ketchup gefärbt. Mit Cayenne-Pfeffer (Vorsicht scharf) und etwas Ingwerpulver vermischen, nach Belieben etwas Cognac dazu. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Curry-Sauce: Sauren Halbrahm mit Currypulver parfümieren, etwas Pfeffer und Salz und Mango Chutney nach Belieben. Alles vermischen.

Brüsseler à la Gertrude

Das Rezept meiner Frau Gertrude sorgt jeweils für Applaus:

Zutaten für 2-3 Personen:

ca 20 g Butter

6 mittelgrosse Brüsseler

6 Tranchen Hinterschinken

1 feingehackte kleine Zwiebel

1 feingehackte Knoblauchzehe

2 EL rote Peperoniwürfeli

2EL Tomatenwürfeli (Tomate enthäutet)

Wer’s rassig mag: ganz wenig scharfe Peperoncini

½ dl Gemüsebouillon

2 dl Sauerrahm

1dl Vollrahm

1 dl Weisswein oder 1 EL Portwein

4 EL geriebener Sbrinz

Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Brüsseler Stangen in leicht gesalzenem Wasser blanchieren. Abkühlen lassen. Den blanchierten Brüsseler mit dem Schinken umwickeln. In einem separaten Pfännchen feingehackte Zwiebeln und Knoblauch in Butter andünsten. Mit ½ dl Gemüsebouillon auffüllen. Leicht einkochen. Weisswein, Sauerrahm und Vollrahm mischen, aufkochen und die Peperoni- und Tomatenwürfeli dazu geben. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen.

Die Wickel in eine bebutterte Gratinform legen, mit der Sauce übergiessen. Käse darüber streuen und im Umluftofen bei 180° ca ½ Std. garen, bis das Ganze schön hellbraun ist. Mit Salzkartoffeln serviert: Eine wunderbare Liebesromanze mit Chicorée.

*Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.