Ratgeber Wie schützt man sein Kleinkind vor dem RS-Virus? Was sind Alarmsymptome? Derzeit ist viel vom RS-Virus die Rede. Wie können wir als Eltern erkennen, ob unser Kind (9 Monate) von diesem Virus betroffen ist? Wann ist ärztliche Hilfe oder sogar ein Gang ins Spital angezeigt? Und was können wir tun, damit eine Ansteckung unseres Kindes möglichst verhindert werden kann? PD Dr. med. Martin Stocker* Jetzt kommentieren 22.12.2022, 15.16 Uhr

Sie sprechen ein Thema an, dem gerade über die kommenden Festtage mit vielen Familienfeiern im grösseren Kreis einige Bedeutung zukommt.

Die RS-Viren treten in Wellen mit gehäuften Krankheitsfällen auf. In diesem Jahr heftiger als in anderen Jahren. Am stärksten von einer RSV-Infektion sind Kinder im ersten Lebensjahr betroffen, vor allem bis zum sechsten Monat. Das Virus greift die allerkleinsten Atemwege an. Man spricht von einer akuten Bronchiolitis – der häufigsten Infektionskrankheit der unteren Atemwege bei Kleinkindern.

Diese Viren können nicht mit einer Impfung bekämpft werden. Sie bewirken eine starke entzündliche Schleimhautschwellung. Dadurch verengen oder verstopfen sich die Atemwege. Es kommt zu Atemnot, beziehungsweise das Atmen fällt den betroffenen Babys schwer, und sie sind schnell müde. Weil sie kaum mehr atmen können, brauchen sie im schlimmsten Fall zusätzlichen Sauerstoff und haben Probleme mit Trinken.

Erkennbare Anzeichen einer RSV-Infektion sind eine laufende Nase, Fieber, leichter Husten und schnelle Atmung. Das dauert meist wenige Tage. Wird der Husten stärker, kann das mit Atemnot verbunden sein. Es treten Schwierigkeiten beim Trinken auf. Besonders anfällig sind frühgeborene Kinder mit Herz- oder zusätzlichen Lungenkrankheiten sowie Kinder von Eltern, die zu Hause rauchen.

Nur Angehörige ohne Erkältungssymptome

Sie können selber wesentlich dazu beitragen, dass sich Ihr Kind nicht ansteckt und ihm ein Arztbesuch oder ein Spitalaufenthalt erspart bleibt. Gerade über die Festtage ist es wichtig, dass nur Angehörige ohne Erkältungs- oder Atemwegssymptome zu Besuch kommen. Sehr oft erfolgt eine Ansteckung von älteren Kindern auf die ganz jüngsten, oder von Erwachsenen, die ohne ihr Wissen das RS-Virus in sich tragen, aber selber wenig Symptome haben. Für alle, die im gleichen Haushalt mit Ihnen wohnen, sind diese Empfehlungen wichtig:

- Direkten Kontakt zum Baby möglichst vermeiden.

- Grössere Menschenansammlungen etwa in öffentlichen Gebäuden meiden.

- Gute Handhygiene.

- Baby nicht anhusten oder anniesen, evtl. Maske tragen.

- Regelmässig lüften.

- Routineimpfungen machen oder aktualisieren lassen.

Bei Trinkschwierigkeiten ärztliche Hilfe suchen

Falls Ihr Kind Atemnot aufweist oder Trinkschwierigkeiten zeigt, sollten Sie es immer von einem Arzt, einer Ärztin kontrollieren lassen. Je nachdem, wie ausgeprägt die Erkrankung ist, kann ihm ambulant geholfen werden, oder es wird eine Einweisung ins Spital nötig. Die Kinder, auch die ganz jüngsten, werden schnell wieder gesund, wenn sie rechtzeitig behandelt und gut überwacht werden.

* PD Dr. med. Martin Stocker ist Leiter des Kinderspitals sowie Chefarzt pädiatrische Intensivmedizin und Neonatologie am Luzerner Kantonsspital, www.luks.ch