Ratgeber Wie strikt sind die Besteckregeln bei Tisch noch? Kürzlich wurde ich von einer Kollegin beim Essen gemassregelt. Offenbar habe ich das Besteck falsch benutzt. Meines Wissens hat sich aber der Tischknigge stark gelockert. Somit könnte ich mein Besteck so halten, wie es für mich stimmt. Liege ich da richtig? Doris Pfyl* 20.09.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kniggeregeln verändern sich, auch diese bei Tisch. So ist es mittlerweile klar, dass Salat mit Gabel und Messer gegessen werden darf. Oft lassen sich die zum Teil kunstvoll hergerichteten Salatkreationen nur mit Hilfe beider Besteckteile bewältigen.

Doris Pfyl Luzerner Zeitung

Von starker Lockerung würde ich aber in diesem Zusammenhang auf keinen Fall sprechen. Noch immer gilt das Verhalten am Tisch als Messlatte für gutes Benehmen ganz allgemein. Wer sich am Tisch zu benehmen weiss, wird als stil- und respektvoller Mensch wahrgenommen. Und das nicht zu Unrecht.

Uns sollte bewusst sein, dass Essen viel mehr ist als reine Nahrungsaufnahme. Es geht um Wertschätzung, einerseits bezüglich der Produktion und Herstellung von Nahrungsmitteln, andererseits, was die Verarbeitung dieser betrifft. Am allerbesten gefällt es uns, wenn wir in Gesellschaft essen können. Dass das ein soziales Ereignis ist, lernen wir schon als Kleinkind, wenn wir mit Brei gefüttert werden.

Für welche «Bestecksünde» Sie von Ihrer Kollegin gerügt wurden, lässt sich aus Ihrer Frage nicht ableiten. Vielleicht gehören Sie zu den Linkshändern und Sie haben Ihr Besteck seitenverkehrt gehalten. Der Knigge des 21. Jahrhunderts erlaubt das aber sehr wohl.

Nie mit dem Besteck fuchteln

Eventuell sind Sie beim Haltend des Bestecks zu weit nach vorne gerutscht und das Ganze wirkte auf Ihr Gegenüber etwas «handfest». Die Gabel und das Messer sollten in den oberen zwei Drittel des Griffs gefasst werden. Oder haben Sie möglicherweise Ihren gesprochenen Argumenten eindrucksvoll mittels Erheben des Bestecks Nachdruck verliehen? Beim Gestikulieren sollte das Besteck unbedingt aus der Hand gelegt werden.

Wer sich beim aktuellen Tischknigge auskennt, weiss, dass einmal benutztes Besteck nicht mehr auf das Tischtuch gelegt wird. Auch die Besteckgriffe sollen den Tisch nicht mehr berühren.

Achten Sie darauf, Ihr Besteck bei einer Essenspause mit leicht gekreuzten Spitzen im Teller abzulegen, die Gabelwölbung sollte dabei nach oben zeigen. So wird verhindert, dass der Gabelrücken in der Sauce liegt. Mit der «Fünf-Uhr-Position» Ihres Bestecks signalisieren Sie, dass Sie mit Essen fertig sind. Die Gabelwölbung zeigt dann nach unten, das Messer wird rechts neben der Gabel und mit der Schneide nach innen platziert. So kann das Servicepersonal, das in den meisten Fällen von rechts bedient, ohne Mühe und Gefahr das Gedeck abräumen.

Vielleicht ist Ihrer Kollegin aufgefallen, dass Sie Ihre Spaghetti mit dem Messer «malträtiert» haben. Keinesfalls schneidet man diese. Pasta werden mit der Gabel am Tellerrand aufgewickelt. Ob dazu ein Löffel dient, wird heftig diskutiert. Meiner Meinung nach genügt der Tellerrand dafür.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch