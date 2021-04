Wie werde ich meine Schmerzen an den Fersen los?

Seit einem halben Jahr schlage ich (w, 62) mich mit einer sehr schmerzhaften Entzündung in beiden Füssen herum. Diagnostiziert wurde eine Plantarfasziitis. Ich gehe in die Physio, mache viele Dehnungsübungen, zum Einsatz kamen auch Reizstrom und Stosswellen. Aber die Schmerzen gehen nicht weg. Was raten Sie?