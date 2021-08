Ratgeber Wie zaubere ich ein schmackhaftes Ratatouille? Jetzt im Spätsommer möchte ich vermehrt mit Gemüse kochen. Was empfehlen Sie mir für Zutaten für ein Ratatouille? Kann ich ein Ratatouille auch im Ofen garen? Und woher kommt eigentlich der Name Ratatouille? Herbert Huber, Stansstad * 15.08.2021, 11.30 Uhr

Welch eine Wonne, mitten in der Saison für Frischgemüse bei einem Marktrundgang von Stand zu Stand zu schlendern, um sich mit den besten Gemüsesorten für ein Ratatouille à la Niçoise einzudecken! Zucchetti, Fleischtomaten, dreifarbige Peperoni und Auberginen. Eschalotten und Knoblauch, Thymian, Rosmarin und Oregano dürfen nicht fehlen!

Ratatouille war bis Anfang des 20. Jahrhunderts das Regionalgericht aus der Gegend um Nizza. Der Name Ratatouille wurde allgemein für einfache Eintopfgerichte verwendet und ist ein dialektisches Wortspiel, das sich aus «rat» (Frass) und «à touiller» (rühren, umrühren): Ein Ratatouille war ursprünglich ein Arme-Leute-Essen, gekocht aus Gemüseresten.

Eine bodenständige Wirtin in Südfrankreich hat mir einmal zugeflüstert, dass ein aufgewärmtes Ratatouille am besten schmecke. Mag sein, mir hat diese Version eindeutig zu wenig Biss. Ob frisch oder aufgewärmt, es gibt viele Ratatouille-Variationen – auch für Veganer und natürlich als Hauptspeise. Ratatouille ist zudem eine flotte Abwechslung für Fleischesser. Und nicht zuletzt kann es eine so farbenfrohe wie herrlich duftende Beilage abgeben.

Mit einem Ratatouille können Sie auch einen würzigen Salat zubereiten. Dafür das Ratatouille-Gemüse einfach knackig blanchieren und dann mit Olivenöl und mildem Rotweinessig, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Tomaten roh am Schluss dazugeben.

Eine Suppe aus Resten

Aus allfälligen Resten von Ratatouille kann man eine sämige Suppe köcheln. Diese im Mixer pürieren, in eine Pfanne abseihen, aufkochen, mit etwas Sauerrahm abschmecken und mit dem Stabmixer aufrühren. Ein Basilikumblatt kommt gerne noch obendrauf.

Eine weitere Idee ist, Ratatouille auf einer gebratenen Maisschnitte anzurichten, mit geriebenem Sbrinz zu bestreuen und 3 bis 4 Minuten zu backen. Der Käse sollte nur zerfliessen, er sollte nicht braun werden.

Ein Ofen-Ratatouille wiederum kommt bei unseren Gästen sehr gut an. Und das geht ganz einfach. Sämtliche Zutaten roh auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen, mit Olivenöl grosszügig beträufeln. Zirka 10 Minuten auf mittlerer Rille bei rund 200 Grad und dann bei 150 Grad weitere 15 Minuten garen. Da kann man von Anfang an auch fein geschnittene Kartoffelscheiben (kurz blanchiert) dazugeben. Und 10 Minuten vor Schluss je einen Rosmarin-, Thymian- oder Oreganozweig drauflegen.

Wie beim Edelgastronom

Das sogenannte Ratatouille-Fine wird heute bei vielen Edelgastronomen aufgetischt: Ratatouille-Gemüse in kleine Würfelchen (ca 0,5 cm) schneiden und alle Zutaten miteinander kurz im Olivenöl sautieren (nur die Tomaten zuletzt beigeben), abschmecken und als Gemüsebeilage servieren. Und auch das schmeckt himmlisch: Ratatouille auf Risotto oder frisch gekochten Teigwaren anrichten. Dazu rosa gebratene Lammkoteletten oder eine saftig gedünstete Maispoulardenbrust servieren.

*Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.