Ratgeber Wieso kommen so wenig Vögel zur Fütterung? Seit einigen Jahren füttere ich im Winter Vögel. Die vorigen Winter kamen immer Dutzende Vögel verschiedener Arten. In diesem Winter aber kommen fast nur Blau- und Kohlmeisen. Freunde von mir berichten das Gleiche. Wir sind besorgt. Ist das eine allgemein zu beobachtende Entwicklung? Woran könnte das liegen? Dr. med. vet. Martina Schybli * 29.01.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina Schybli

Die Sorge um fehlende Vögel am Futterhaus war in letzter Zeit eine sehr häufige Frage an den Auskunftsdienst der Schweizerischen Vogelwarte, und entsprechende Meldungen erreichen uns aus allen Landesteilen. Es scheint sich also um ein grossflächiges Phänomen zu handeln, dessen Hintergrund höchstwahrscheinlich im derzeit grossen natürlichen Nahrungsangebot liegt.

Einige für Vögel wichtige einheimische Baumarten wie Buche, Eiche, Fichte und Ahorn haben 2020 (im Gegensatz zum generell schlechten Samenjahr 2019) eine grosse Menge an Samen produziert, welche nun reif sind. In den Wäldern und in Parks ist also für Körnerfresser wie Finken, Meisen und Kleiber ein üppiges Nahrungsangebot vorhanden, weswegen die Vögel vielerorts wohl keinen Anlass sahen, die Futterhäuser aufzusuchen. Das könnte sich allenfalls ändern, wenn dieses reiche Buffet wegen Bodenfrost oder geschlossener Schneedecke für die Vögel über längere Zeit nur noch sehr eingeschränkt nutzbar ist.

Auch für Weichfresser war in diesem Winter mehrheitlich reichlich Nahrung vorhanden. Da es in den Niederungen über mehrere Wochen verhältnismässig mild war, blieben Würmer oder andere Bodenlebewesen für Amsel oder Rotkehlchen gut erreichbar. Hinzu kommt, dass nicht nur Bäume, sondern auch einheimische Beerensträucher wie Liguster oder Gemeiner Schneeball letztes Jahr viele Früchte ausgebildet haben. Diese Beeren sind auch bei einer geschlossenen Schneedecke noch gut erreichbar.

Braucht es die Fütterung?

Diejenigen Kleinvögel, die eine Futterstelle besuchen, zählen zu Arten, welche häufig und nicht gefährdet sind. Sie sind zudem gut an die Bedingungen im Winter angepasst. Trotzdem ist eine Zufütterung in Phasen mit Nahrungsmangel oft willkommen. Vögel gefährdeter und seltener Arten profitieren hingegen nicht von der Fütterung, da sie andere Ansprüche an Lebensraum und Nahrung haben. Das Potenzial der Vogelfütterung liegt folglich vor allem in den schönen Beobachtungen, welche ein Futterhaus ermöglicht.

Wichtig ist, dass eine Fütterung fachgerecht erfolgt. Dazu gehört, dass man das Futter vor Kotverschmutzungen schützt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Auswahl des Futterhauses. Dieses sollte so konstruiert sein, dass sich die Vögel nicht ins Futter setzen können und das Futter trocken bleibt. Eine fachgerechte Fütterung beinhaltet zudem, dass das Futter möglichst der natürlichen Nahrung der Vögel entspricht. Für Körnerfresser empfehlen sich Mischungen aus Hanfsamen und Sonnenblumenkernen, Weichfresser kann man mit Haferflocken, gehackten Baumnüssen oder Äpfeln füttern. Was für die Vogelfütterung sonst noch von Bedeutung ist, ist im Merkblatt «Fütterung von Kleinvögeln» festgehalten: www.vogelwarte.ch/fuetterung-von-kleinvoegeln.

* Dr. med. vet. Martina Schybli ist Fachmitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der Schweizerischen Vogelwarte; www.vogelwarte.ch