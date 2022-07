Ratgeber Wieso riecht es in meinem Keller so unangenehm? Seit 20 Jahren wohne ich in einer Eigentumswohnung mit zugehörigem Keller. Seit zwei Jahren riecht es im Keller muffig und modrig. Ich lagere dort Wein und Blumentöpfe. Die Töpfe wusch ich mit Seife aus – der unangenehme Geruch blieb trotzdem. Was kann ich gegen diesen tun? Richard Doppmann, Umweltfachmann* Jetzt kommentieren 01.07.2022, 11.30 Uhr

Bei Geruchsemissionen sollten als Erstes die Ursachen gefunden werden. An den zunächst vermuteten Blumentöpfen scheint es ja nicht gelegen zu haben. Sie bewohnen Ihr Haus bereits seit 20 Jahren, die Gerüche sind aber erst vor zwei Jahren aufgetaucht. Führten Sie in den letzten Jahren im oder am Gebäude bauliche Veränderungen durch? Verschütteten Sie etwas, das als Nährboden für Bakterien oder Schimmel diente, oder drang während eines Gewitters Wasser in den Keller ein?

Richard Doppmann Bild: PD

Kontrollieren Sie mit genügend Licht, ob an den Wänden, hinter Schränken oder unter Brettern Schimmel, schwarze Flecken oder Ähnliches vorhanden ist. Im besten Fall finden Sie an einem unzugänglichen Ort einige vergammelte Kartoffeln und der störende Geruch verschwindet nach deren Beseitigung von alleine.

Feuchtigkeit und Schimmel

Ein modriger Geruch ist meist auf Feuchtigkeit zurückzuführen – in Kombination mit zu geringem Luftaustausch. Feuchtigkeit kann im Innern zum Beispiel durch eine lecke Leitung/Lagermaterial oder durch den Boden, die Wände oder offene Fenster in den Raum eindringen. Wenn warme Luft auf eine kalte Fläche trifft, kann ein Feuchtigkeitsfilm entstehen: die perfekte Grundlage für Schimmelpilz, der stickig und modrig wahrnehmbar ist und ausserdem die Lunge belasten kann.

Schimmeliges Mobiliar empfehle ich zu entsorgen und betroffene Wände zu reinigen. Die Reinigung kann eine erhöhte Anzahl Pilzsporen in die Luft befördern, entsprechend spricht das Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske für den Gesundheitsschutz .

Kippfenster schliessen

Schlecht gedämmte Aussenwände oder dauergeöffnete Fenster kühlen im Winter Bauteile aus. Dadurch bildet sich an den Wänden oft Kondenswasser. Entgegen der weit verbreiteten Annahme sorgt ein geöffnetes Kippfenster nur ungenügend für Frischluft. Wie für Wohnräume, so gilt auch im Keller: Luftaustausch mit täglichem Stosslüften ist zwar aufwendig, aber effektiv. Zudem eignet sich für die Weinlagerung eine übers Jahr gleichmässige, eher kühle Temperatur. Auch das spricht im Sommer gegen ein dauergeöffnetes Fenster: Ungünstig warm für den Wein, kondensiert die sommerliche Aussenluft an kühlen Kellerwänden.

Eine gute Balance zwischen Weinlagerung und Schimmelvermeidung erreichen Sie mit einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent. Diese überprüfen Sie mit einem Hygrometer. Sollte das tägliche Stosslüften nicht genügen, hilft bei zu hoher Feuchtigkeit kurzfristig ein Luftentfeuchter, der auch gemietet werden kann. Sollten diese Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann eine Fachperson (Bauphysik) beigezogen werden. Mehr Infos zum Lüften, zu Schimmel und zur Gratisausleihe von Hygrometern auf unserer Homepage: www.umweltberatung-luzern.ch

* Richard Doppmann ist Umweltfachmann, Umweltberatung Luzern. www.umweltberatung-luzern.ch

