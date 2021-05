Ratgeber Wieso sind gekaufte Rispentomaten gleichzeitig reif? Ich wundere mich jeweils, dass gekaufte Rispentomaten alle stets gleichzeitig reif sind. Meine Tomaten im Garten reifen von oben nach unten, und es dauert manchmal Wochen, bis alle reif sind. Zu welchen «Hilfsmitteln» greifen professionelle Tomatenproduzenten hier? Monika Neidhart, Goldau* 16.05.2021, 14.30 Uhr

Monika Neidhart.

Ob in einem Privatgarten oder im professionellen Anbau, von Natur aus ist es immer so, dass die erste Tomate ein bisschen reifer ist als die letzte Frucht an der Rispe. Äusserlich ist das bei Tomaten aus dem Handel nicht oder fast nicht erkennbar. Das hat in erster Linie mit der optimierten Produktion zu tun.

Einer der grössten Unterschiede zum privaten Anbau ist die Sorte. In professionellen Kulturen werden Züchtungen eingesetzt, die sich durch eine möglichst gleichmässige Reifung auszeichnen. Doch auch der Anbau unterscheidet sich grundlegend. Im Gegensatz zum heimischen Garten wachsen die Tomaten in hochmodernisierten Gewächshäusern. So können Wachstumsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wasserzufuhr, Nährstoffe und vieles mehr genau dosiert werden. Der Anbau von Tomaten im Freiland ist sehr unüblich in der Schweiz wie auch im Ausland. In Italien werden zum Teil Tomaten im Freiland für die Herstellung von Tomatensauce angebaut und maschinell geerntet.

Während der Wachstumsphase werden Triebe in den Tomatenkulturen so geschnitten, dass genau 5 Tomaten an einer Rispe wachsen. Je länger die Rispe wäre, desto schwieriger ist es, auch die letzte Tomate daran schön reifen zu lassen. Zum Einsatz kommen auch chemische Reifungshilfen. Bis 2014 war Ethephon in der Schweiz erlaubt. Diese chemische Verbindung kann aber in zu hohen Dosen zu gesundheitlichen Beschwerden führen.

Der Umgang mit diesem Reifebeschleuniger ist nicht einfach. Die Dosierung sei schwierig, zudem müsse die Temperatur genau gesteuert werden, damit der Stoff wieder abgebaut werde. In der Schweiz zugelassen ist seither Ethylen, allerdings nur am Ende der Saison im Oktober und November. Der Effekt ist der gleiche, wie man ihn auch zu Hause in der Fruchtschale beobachten kann: Vor allem Äpfel, aber auch Aprikosen oder Pfirsiche strömen das Gas aus und bringen Bananen, Kiwis oder Tomaten rasch zum Reifen.

Die Arbeiter schützen

Nebenwirkungen soll es keine auf die Tomate haben, ausser dass der Einsatz zu einer Verminderung der Fruchtfestigkeit führen kann. Wird zu viel Ethylen eingesetzt, wird die Alterung der Pflanze und das Abwerfen von Blättern und Früchten beschleunigt. Um eine Exposition der Arbeiter zu vermeiden, schreibt das Schweizer Gesetz vor, dass sich während der Behandlung niemand im Gewächshaus aufhalten soll. Die Begasung erfolgt über mehrere Nächte. Nach Abschluss der Behandlungszeit muss das Gewächshaus vor dem Wiederbetreten gründlich gelüftet werden. Ethylen wird ebenfalls im Ausland eingesetzt. Im Jahre 2019 wurden 30’300 t Tomaten und 8’500 t Cherrytomaten in der Schweiz produziert, 21’600 t Tomaten und 15’700 t Cherrytomaten importiert.

*Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch