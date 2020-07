Ratgeber Wieso wird unsere Heizung im Sommer nicht abgestellt? In unserem Mehrfamilienhaus ist die Heizung im Sommer nicht abgeschaltet. Dies, weil von Öl auf Gas umgestellt wurde und das Warmwasser via Gas erwärmt wird. Ist es wirklich effizienter, die Heizung im Sommer laufen zu lassen? Und sicher lässt sich doch auch zwischen Heizung und Warmwasseraufbereitung unterscheiden? Christian Frank* 24.07.2020, 11.30 Uhr

Eigentlich sollte man im Sommer nicht heizen. Hat man aber nur einen Wärmeerzeuger für Raumwärme und Warmwasser, ist es normal, dass dieser im Sommer weiterläuft. Wichtig ist dann ein modulierender Brenner. Getty

Wie in Ihrem Mehrfamilienhaus wurden im letzten Jahrhundert bei Neubauten oft zwei Systeme der Wärmeerzeugung installiert: eines fürs Warmwasser wie Elektroboiler oder Solarthermie und ein zweites für die Raumwärme wie eine Öl-, Gas-, Elektro- oder Holzheizung. So konnte die Wärmeerzeugung für die Raumwärme im Sommer in der Regel ausgeschaltet werden. In Ihrem Fall wurde bei der Erneuerung wohl von zwei auf ein System gewechselt. Mit nur einem Wärmeerzeuger ist es normal, dass dieser im Sommer weiterläuft. Wenn aber die Radiatoren auch bei hohen Aussentemperaturen weiterhin Wärme verbreiten, wäre dies Energieverschwendung und sollte bei der Verwaltung beanstandet werden.

Christian Frank Bild: Dany Schulthess

Die zentrale Frage ist, ob Ihre neue Gasfeuerung einen modulierenden Brenner hat. Ein solcher Brenner nimmt jeweils nur so viele Kilowatt Leistung auf, wie für den momentanen Verbrauch notwendig ist. Ihre Nebenkosten werden also nicht unbedingt höher ausfallen, weil die Gasheizung läuft. Die warmwasserbedingten Nebenkosten können Sie massgeblich mit Ihrem Verhalten beeinflussen: selten ein Bad nehmen, kürzer duschen und Wasserspardüsen installieren. Möchten Sie die Energiekosten weiter reduzieren, empfiehlt es sich, bei der Wahl der Wohnung auf eine gute Gebäudehülle zu achten.

Gute Gebäudehülle wichtig

Die Vorschriften an die Dämmung von Gebäuden wurden in den letzten Jahrzehnten verschärft. Gemäss Berechnungen der Hochschule Luzern – Technik und Architektur wurden in Gebäuden mit Baujahr vor 1975 anteilsmässig noch 90% der Energie für die Raumwärme und nur 10% fürs Warmwasser benötigt. Bei Gebäuden ab Baujahr 2010 ist das Verhältnis schon 50:50. Für sehr energieeffiziente neue Gebäude fallen schon drei Viertel fürs Warmwasser an. Der Spareffekt einer guten Gebäudehülle ist also markant. Aber auch eine Bodenheizung spart Energie. Durch die grossflächige Wärmeabgabe wird das Wasser nur auf 25-35 Grad erwärmt. Demgegenüber muss das durch Radiatoren geführte Heizwasser und auch das Warmwasser auf über 50 Grad erwärmt werden. Neuere oder sanierte Wohnungen mit guter Gebäudehülle, dreifachverglasten Fenstern und Bodenheizung bringen in der Regel weniger energiebedingte Nebenkosten mit sich.

Relevant im Hinblick auf die Klimaerwärmung ist auch die Frage, wie viel CO2 der Wärmeerzeuger über die gesamte Lebensdauer ausstösst. Mit Heizungsrechnern (etwa www.erneuerbarheizen.ch) kann ermittelt werden, dass die CO2-Belastung von Öl und Gas bis zu hundert Mal grösser ist als von Holz, Umgebungswärme oder Sonne. Die Heiz- und Warmwasserkosten fallen in Häusern mit installierten Wärmepumpen oder Solarthermie meist kleiner aus. Ein mit Wärmepumpe beheiztes Haus mit Bodenheizung ist auch freundlicher fürs Klima.

* Christian Frank ist Leiter der Umweltberatung Luzern und Energieberater Öko-Forum. www.umweltberatung-luzern.ch