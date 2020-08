Ratgeber Wir reden aneinander vorbei und werden dann beide laut Mein Freund (33) und ich (28) verstehen uns eigentlich recht gut. Aber wenn wir über Probleme reden, ist es oft richtig schwierig. Beide haben den Eindruck, der andere beharre nur auf seinem Standpunkt, und keiner fühlt sich verstanden. Irgendwann fallen gegenseitige Vorwürfe. Dann wird es laut. Was können wir verbessern? Birgit Kollmeyer* 11.08.2020, 14.29 Uhr

Es ist ein häufiges Problem in Partnerschaften, dass sich beide vom jeweiligen Gegenüber nicht verstanden fühlen. Gerade in Konflikten gibt es oft gar keinen Zuhörer, sondern nur zwei Sprecher: Jeder will von der Richtigkeit der eigenen Ansicht überzeugen oder die eigene Seite erklären. So fühlen sich beide nicht gehört, nicht ernst genommen und nicht verstanden. Vielmehr fühlt man sich unfair behandelt, man wird ärgerlich oder sogar wütend.

Verletzen ohne Absicht

Um einander zu verstehen, muss man zuhören. Was sich so simpel anhört, ist gar nicht einfach. Es kommen schnell Gedanken wie: «So ist das doch nicht! Ich sehe das anders», und man möchte dies klarstellen. Mit Vorwürfen, Bewertungen oder Lautwerden will man meistens nicht verletzen. Es bedeutet eigentlich: «Hör mir doch zu! Versteh mich!»

Eine echte Herausforderung ist das Zuhören, wenn unser Gegenüber uns kritisiert oder wütend auf uns ist. Viele sind völlig überfordert und hoffnungslos, wenn sie es mit einem wütenden Gegenüber zu tun haben. Hilfreich ist nur, weder anzugreifen noch sich zu verteidigen, sondern nachzufragen: «Was an meinem Verhalten hat dich so wütend gemacht?» Akzeptieren Sie die Antwort und sagen Sie, dass es keine Absicht gewesen sei. Und falls am Vorwurf des Partners etwas Wahres dran ist, gehen Sie darauf ein: «Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich habe mich tatsächlich verletzend ausgedrückt. Das tut mir leid.»

Gesprächszeiten planen

Für die meisten Paare ist es günstig, für Gespräche über Persönliches oder Probleme regelmässig Zeit einzuplanen. So werden Konflikte nicht aufgeschoben, sondern schon im Entstehen bearbeitet. Versuchen Sie dabei, mit einer offenen Grundhaltung auf Ihren Partner zuzugehen. Und interessieren Sie sich für das, was er zu sagen hat. Schlagen Sie vor, dass Sie erst einmal 10 oder auch 20 Minuten zuhören, und wünschen Sie sich, dass Ihr Partner Ihnen dann ungefähr die gleiche Zeit zuhört. Stellen Sie sich beim aufmerksamen Zuhören «in seine Schuhe», um sich in ihn hineinzufühlen.

Es soll nicht darum gehen, etwas zu erreichen, «nur» einander besser zu verstehen. Fragen Sie nach: «Was ist dir wichtig? Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt? Was ist schwierig für dich?»

Lösung nicht sofort suchen

Miteinandere reden bedeutet, sich zu öffnen – Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Das Verhalten des Gegenübers sollte nicht bewertet, sondern neutral beschrieben werden, quasi wie von einer unparteiischen Person. Ganz konkret könnte es sich so anhören: «Wenn du … machst, fühle ich mich …, weil ich … brauche. Ich wünsche mir …»

Falls das Problem eine Lösung braucht, sollten Sie diese an einem anderen Tag suchen. So können Sie sich auf gegenseitiges Verstehen konzentrieren.

* Birgit Kollmeyer ist dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern.