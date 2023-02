Ratgeber Wir sind so unterschiedlich! Kann das überhaupt gut gehen? Mein Freund (32) und ich (27) sind seit sechs Monaten zusammen. Wir sind von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich: Er ist ein Kopfmensch: rational, sagt deutlich, was er will und was nicht, kann sich gut durchsetzen. Ich bin eher die Gefühlvolle in unserer Beziehung und passe mich – vielleicht oftmals zu sehr – an. Wir lieben uns. Aber kann es auf Dauer überhaupt gut gehen mit unserer Unterschiedlichkeit? Birgit Kollmeyer* Jetzt kommentieren 23.02.2023, 11.29 Uhr

Zu Beginn einer Beziehung sind Unterschiede oft spannend: Der andere hat eine Eigenart oder Fähigkeit, welche bei einem selbst nicht so ausgeprägt ist. Vielleicht ist dies unsere Sehnsucht nach dem anderen Teil des Ganzen. Wenn wir verliebt sind, bewerten wir die Andersartigkeit des Gegenübers positiv und sind neugierig darauf.

Kehrt der Alltag in einer Beziehung ein, stellt sich die Herausforderung, mit den Unterschieden klarzukommen. Übereinstimmungen hingegen sind da einfacher, es braucht keine Diskussionen, man ist sich schnell einig.

Unterschiedlichkeit braucht Toleranz und Wertschätzung für die Vorteile der Art des anderen. Und die Bereitschaft, sich aufeinander zuzubewegen, voneinander zu lernen. Ihnen täte es sicherlich gut, stärker wahrzunehmen, was Sie eigentlich wollen, und dafür einzustehen. Gerade auch Neinsagen ist eine notwendige Fähigkeit. Hier können Sie sich eine Scheibe von Ihrem Freund abschneiden. Lernen Sie von ihm und üben Sie es mit ihm: Nehmen Sie sich konkret vor, in welcher Situation Sie deutlich sagen wollen, was Sie bevorzugen würden. Wann passen Sie sich zu sehr an? Bei den Freizeitaktivitäten, in Diskussionen, vielleicht sogar beim Sex? Was würden Sie wollen?

Es gibt Gründe für das unterschiedliche Verhalten

Kann es sein, dass Sie durch Ihre Unterschiedlichkeit von Ihrem Freund nicht immer bekommen, was Sie brauchen? Vermissen Sie, dass er nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen fragt und sich manchmal Ihnen anpasst? Oder dass er stärker seine Gefühle zeigt?

Beide Seiten sollten sich aufeinander zubewegen. Ihr Freund könnte seine weiche Seite entwickeln: Sensibilität, Fürsorge, Verständnis. Wenn Sie jetzt denken «Oh, das wäre das wunderbar», dann zeigen Sie ihm, dass Sie dies bräuchten und sich wünschen würden.

Es wäre auch interessant, warum Sie sich so anpassen und warum Ihr Freund eine eher harte Schale entwickelt hat. Wann haben Sie dies gelernt? In der Regel passiert das in der Kindheit, manchmal aber auch in späteren nahen Beziehungen. Sie haben erfahren, dass es aus irgendeinem Grund besser war, wenn Sie das liebe Mädchen waren, weil Sie dadurch mehr Zuwendung und Liebe erhalten haben. Bedürfnisse zu zeigen und sich durchzusetzen, war nicht erwünscht.

Ihr Freund wiederum hat sich offenbar irgendwann eine harte Schale zugelegt, um sich zu schützen. Ob er es mit Ihnen wagt, seinen weichen Kern mehr zu zeigen? Dazu braucht es eine vertrauensvolle Beziehung mit einem Gegenüber, was emotional offen und empathisch ist. Da könnten Sie die Richtige sein. Aber passen Sie auf sich auf: Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse und Gefühle. Stehen Sie für sich selber ein.

* Birgit Kollmeyer ist dipl. Psychologin; Paar- und Sexualtherapie, Bern; Beratung und Mediation im Kanton Zürich

