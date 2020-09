Ratgeber Wochenaufenthalt auswärts: Was sind die Steuerfolgen? Mein Arbeitgeber hat mir (39, verh., zwei Kinder) eine neue Stelle angeboten. Der neue Arbeitsort würde sich im Kanton A und mein Wohnort im Kanton B befinden. Ich würde ein Zimmer im Kanton A mieten, aber grundsätzlich jedes Wochenende mit meiner Familie im Kanton B verbringen. Wie wirkt sich das auf die Steuern aus? Mario Udvardi* 03.09.2020, 14.36 Uhr

Mario Udvardi, Steuerexperte.

Sie halten sich in zwei verschiedenen Kantonen auf, was zur Folge haben kann, dass beide Kantone Steuern erheben möchten. Es gilt darum, in einem ersten Schritt zu prüfen, in welchem Kanton Ihr steuerrechtlicher Wohnsitz ist.

Wohnort der Familie gilt als Lebensmittelpunkt

Ihrer Schilderung zufolge ha- ben Sie eine Familie und gehen wöchentlich zur Familie nach Hause. Verheiratete Steuerpflichtige, die sich während der Woche am Arbeitsort aufhalten, jedoch regelmässig über das Wochenende an den Fa- milienort zurückkehren, bleiben – von bestimmten Sonderfällen abgesehen – am Familienort steuerpflichtig. Dort ist der Mittelpunkt von deren Lebensinteressen sowie die Absicht des dauernden Verbleibens. Deshalb ist Ihr steuerrechtlicher Wohnsitz im Kanton B.

Im Kanton A sind Sie grundsätzlich Wochenaufenthalter. Falls nicht bereits ge- macht, sollten Sie sich im Kanton A als Wochenaufenthalter anmelden. Sollte es für Sie aber zumutbar sein, täglich zwischen den Kantonen A und B zu pendeln, würde ein Wochenaufenthalt steuerlich je- doch nicht akzeptiert werden. Als zumutbar gilt als Richtwert ein Arbeitsweg von 2½ Stunden pro Tag. Ebenfalls relevant sind die Arbeits- und Ruhe­zeiten.

Für leitende Angestellte (das sind Personen, die einem bedeutenden Unternehmen vorstehen, eine besondere Verantwortung tragen und Vorgesetzte zahlreicher Personen sind) gibt es keine Wochenaufenthaltskosten, da diese Personen einen steuerrechtlichen Wohnsitz am Arbeitsort begründen.

Zusätzliche Berufsauslagen geltend machen

In einem zweiten Schritt sind die zusätzlichen Berufsaus­lagen für Wochenaufenthalter zu prüfen und in der Steuererklärung aufzuführen. In der Wegleitung zur Steuererklärung finden Sie Angaben über die Höhe der zusätzlichen Steuerabzüge für Wochenaufenthalter.

Bei den Fahrkosten sind zwei Überlegungen anzustellen. Erstens gilt es, den Weg vom Wohnsitz zum Wochenaufenthaltsort zu prüfen. In einem zweiten Schritt ist der Weg vom Wochenaufenthaltsort zu Ihrem Arbeitsort zu prüfen. Für die Fahrwege ist in der Regel der Abzug für das öffentliche Verkehrsmittel anzugeben.

Nebst den möglichen Auslagen für die Mehrkosten der Verpflegung können Sie bei der Nutzung einer Ein­zimmerwohnung zusätzliche Verpflegungskosten für die Mehrkosten der abendlichen Verpflegung geltend machen.

Zudem können Sie die Kosten der ortsüblichen Auslagen für ein Zimmer bei den Steuern abziehen. Es kann in der Praxis durchaus geschehen, dass die Steuerbehörde auch die Miete für eine Zweizimmerwohnung akzeptiert, dafür die Mehr­kosten der Verpflegung nach unten anpasst.

* Mario Udvardi ist Experte für Steuern, Luzerner Kantonalbank AG; www.lukb.ch



