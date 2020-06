Ratgeber Wohneigentum im Konkubinat: Worauf müssen wir achten? Wir (beide 34) sind nicht verheiratet und planen, gemeinsam eine Eigentumswohnung zu erwerben. Unser Eigenkapital, das wir einbringen können, ist jedoch aufgrund der unterschiedlichen Einkommen unterschiedlich hoch (Verhältnis 70:30). Wie sollen wir vorgehen? Nicolas Auf der Maur* 18.06.2020, 08.59 Uhr

Zum Erwerb der Eigentumswohnung stehen drei Eigentumsformen zur Auswahl: das Alleineigentum, das Gesamteigentum oder das Miteigentum. Wenn ein Partner die Wohnung alleine finanziert, wird er in aller Regel auch als Alleineigentümer ins Grundbuch eingetragen. Der andere Partner wird damit faktisch zum Mieter. Hier ist der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrags sinnvoll.

Weil beide von Ihnen Eigenkapital einbringen, ist diese Variante für Sie nicht relevant. Sie müssen sich aber entscheiden, ob Sie diese im Gesamt- oder im Miteigentum erwerben möchten. Beim Gesamteigentum werden beide Partner als gleichberechtigte Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Aus dem Grundbuch wird hier nicht ersichtlich, wer wie viel investiert hat. Dagegen können Sie beim Miteigentum mit Prozentquoten festhalten, wer wie viel zum Erwerb beigetragen hat. Viele Konkubinatspaare entscheiden sich aufgrund dieser Transparenz für das Miteigentum. Ein weiterer Vorteil des Miteigentums gegenüber dem Gesamteigentum ist, dass bei dieser Eigentumsform Gelder der beruflichen Vorsorge für die Finanzierung einer selbstbewohnten Liegenschaft vorbezogen werden können. Ausserdem kann jeder im Miteigentum über seinen Anteil frei verfügen.

Unabhängig von der Eigentumsform ist es ratsam, die Finanzierung in einem separaten Dokument festzuhalten. Sie können in einem Konkubinatsvertrag überdies regeln, wie die Aufteilung des Vermögens im Falle einer Trennung zu erfolgen hat – konkret also, wer die Wohnung zu welchem Preis übernehmen darf.

Für Erbfall vorsorgen

Beachten Sie zudem unbedingt, dass ein Konkubinatspartner kein gesetzliches Erbrecht hat. Der überlebende Konkubinatspartner wird ohne entsprechende Vorkehrungen also nichts erben. Um zu gewährleisten, dass die überlebende Person nach dem Tod des Partners die gemeinsame Eigentumswohnung behalten kann, müssen Sie frühzeitig die notwendigen Schritte einleiten. Sollten keine pflichtteilsgeschützten Erben (Kinder, Eltern) vorhanden sein, können Sie über Ihren gesamten Nachlass in einem Testament verfügen. Sonst ist eine maximale Begünstigung des Konkubinatspartners nur mit einem Erbvertrag unter Einbezug aller pflichtteilsgeschützter Erben zu erreichen. Möchten Sie sicherstellen, dass für eine allfällige Auszahlung der übrigen Erben ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, können Sie eine Versicherungslösung in Betracht ziehen.

Übrigens tauchen auch bei Ehepaaren, die miteinander eine Liegenschaft erwerben, ähnliche Fragen auf. Es lohnt sich, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um allfälligen Streit bei einer Trennung zu vermeiden und gleichzeitig den Partner bestmöglich abzusichern.

* Nicolas Auf der Maur, M.A. HSG ist Rechtsanwalt, Experte für Erbrecht und Willens­vollstreckung, Luzerner Kantonalbank, www.lukb.ch