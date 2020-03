Wohnungskauf: Wie sollen wir budgetieren?

Meine Ehefrau (32, in Teilzeit erwerbstätig) und ich (35, in Vollzeit erwerbstätig), zwei Kinder, wohnen in Miete und überlegen uns, ein Eigenheim zu erwerben. In diesem Zusammenhang machen wir uns Gedanken zu unserem Budget. Wie sieht eine geeignete Budgetaufstellung aus?

Eileen Häcki* 19.03.2020, 11.30 Uhr