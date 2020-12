Ratgeber Zerrissene Jeans im Lokal: Ist das in Ordnung? Mein Mann und ich waren kürzlich in einem feinen Restaurant etwas essen. Es war ein sehr schöner Abend, allerdings hat es mich etwas gestört, dass am Nebentisch mehrere junge Gäste in zerrissenen Jeans sassen. Sehe ich das zu eng? Sind Dresscodes im Restaurant heute denn nicht mehr angesagt? Herbert Huber, Stansstad * 12.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Blick zurück. So erinnere ich mich an die 50er-Jahre, als sich meine Mutter jeweils elegant kleidete und mein Vater die zum Anzug passende Krawatte umband, wenn es ins Restaurant ging. Und auch ich bekam als Spross der Familie noch einige Verhaltensregeln mit auf den Weg. Tischmanieren sagte man dem. Nicht immer leicht verständlich für ein Kind.

Ja, und heute reichen die Abstufungen bei der Garderobe von zwanglos über leicht formell, sehr formell bis hin zu hochoffiziell oder hochfestlich. Wichtig ist, dass die Garderobe, wenn immer möglich, an den Anlass, die Umstände, das Alter und auch an die Figur der Menschen angepasst wird. Eigentlich wie bei einem Theaterbesuch. Strenge Kleidervorschriften im Sterne-Lokal gibt aber es dennoch schon lange nicht mehr. Heute muss man auch keine Angst mehr haben vor strengen Garderobieren, die einem zur Begrüssung die vorgeschriebene Krawatte um den Hals binden. Das war einst im Club Restaurant auf dem Bürgenstock so.

Und doch, der Gastgeber freut sich, seien wir ehrlich, stets über ein stilvolles Äusseres seiner Gäste. Doch was heisst heute stilvoll? Der lässige Stil, der mittlerweile bei feierlichen Anlässen salonfähig ist, dominiert heutzutage meist auch bei Tisch. Nicht nur in der Pizzeria, sondern eben auch im Luxusrestaurant. Einen Dresscode gibt es in Schweizer Restaurants faktisch nicht mehr. Sicher gibt es Ausnahmen – meist ist aber das Gespür für die korrekte Garderobe den Gästen überlassen.

Jeans sind erlaubt

Wer vor dem Restaurantbesuch nach einem Dresscode fragt, der erhält allenfalls eine Antwort, die so lautet: «Smart Casual». Was übersetzt heisst: Ganz egal, nur bitte nicht mit Shorts und Flipflops. Über Jeans rümpft faktisch niemand mehr die Nase, seit sogar die abgerissensten Exemplare Modetrend sind – und zumal auch noch einiges kosten. Und auch Turnschuhe sind gesellschaftsfähig.

Es gibt jedoch Stilexperten, die warnen, man solle niemals in Jeans oder kurzen Hosen ein schickes Restaurant besuchen. Gewisse unausgesprochene Regeln, wie man sich in einem vornehmen Restaurant zu kleiden hat, gälten immer noch. Was ich voll und ganz unterstützen kann. Und dabei empfehle ich, sich mit seiner Begleitung zuvor über die Garderobe abzusprechen. Oft stelle ich auch fest, dass Menschen, die sich nur selten einen Restaurantbesuch leisten können, mehr Wert auf elegante Kleidung legen.

So sollte jeder die richtige Balance zwischen Lässigkeit und Eleganz finden können. Einfach den gesunden Menschenverstand mit entscheiden lassen. Zu guter Letzt ist die passende Garderobe für viele Gelegenheiten, sowohl im Beruf wie auch in der Freizeit, immer dann die richtige, wenn man sich weder über- noch untertrieben anzieht.

* Herbert Huber, Stansstad, ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier