Ratgeber Ich schaue wegen einer Zornesfalte immer so finster drein: Soll ich sie mit Botox entfernen lassen? Gibt es Alternativen? Ich (m., 52) habe eine Zornesfalte auf der Stirn. Mich stört, dass ich deshalb immer finster dreinschaue. Nun erwäge ich eine Botox-Behandlung. Was kann sie verbessern? Für wie lange? Gibt es Risiken, etwa punkto Mimik? Oder weil Schlangengift eingesetzt wird? Werden für Botox Tierversuche gemacht? Gibt es Alternativen? Dr. med. Anna Caroline Maassen* Jetzt kommentieren 16.03.2023, 08.22 Uhr

Anna Caroline Maassen.

Seit über 40 Jahren kennt man Behandlungen mit Botulinumtoxin. Anfangs wurde sie ausschliesslich zu medizinischen Zwecken insbesondere in der Neurologie, etwa gegen Muskelkrämpfe und das Schielen, eingesetzt.

Per Zufall entdeckte man vor rund 30 Jahren die faltenglättende Wirkung, die durch gezielte Entspannung einzelner Muskelgruppen bewirkt werden kann. Seither gehört die Behandlung mit Botulinum zu den häufigsten ästhetischen Eingriffen weltweit.

Wiederholung nach 4 bis 6 Monaten notwendig

Insbesondere die Zornesfalte, die dem Gesicht, wie Sie es beschreiben, einen finsteren Eindruck verleiht, verschwindet oft nach nur einer kurzen, wenig schmerzhaften Behandlung mit Botulinum. Wobei die Wirkung nicht sofort, sondern erst nach einigen Tagen eintritt. Meist wird eine Wiederholung nach 4-6 Monaten notwendig. Da man im Verlaufe oft vergisst, diese mimische Muskulatur zu betätigen, kann die Wirkung durchaus länger anhalten, insbesondere nach wiederholten Behandlungen.

Wie jeder medizinische Eingriff birgt auch die Behandlung mit Botulinumtoxin theoretische Risiken, welche jedoch in der Regel keine längerfristigen Folgen haben. In seltenen Fällen können Muskelgruppen unerwünscht entspannt werden, sodass es zeitweise zu einem etwas müden Gesichtsausdruck kommt. Wenn die Behandlung sehr hoch dosiert wird, kann die Mimik auch maskenhaft, künstlich erscheinen.

Auch gegen Migräne oder gegen Depressionen

Interessant ist, dass Botulinum in letzter Zeit mehr und mehr bei anderen Indikationen eingesetzt wird: So scheint Botulinum in einigen Fällen sehr gut gegen Migräne zu helfen. Zudem zeigten einzelne Studien, dass die Therapie mit Botulinum gegen Depressionen wirksam sein kann, vermutlich in Form eines «Feedback-Effekts», indem sich ein entspannter Gesichtsausdruck positiv auf das Umfeld auswirken kann, welches wiederum positive Gefühle bei einem selbst erzeugt.

Bei Botulinumtoxin handelt es sich zwar, wie der Name «Toxin» sagt, um ein Gift, jedoch nicht um ein Schlangengift. Es ist eine Substanz, die ursprünglich als Gift nach Genuss von durch Bakterien verdorbenen Nahrungsmitteln («Wurstgift») entdeckt wurde. Heute wird die Substanz aus Bakterienkulturen gewonnen.

Und ja, es ist nach wie vor so, dass die Arzneiprüfung an Mäusen vorgenommen wird, jedoch dank neuerer Testsysteme in geringerem Ausmass als früher. Die Firmen, die unterschiedliche Botulinumtoxine herstellen, forschen intensiv, um diese Tierversuche ganz zu vermeiden. Das erste Medizinprodukt mit dem Inhaltsstoff Botulinumtoxin hiess «Botox», weshalb es immer noch umgangssprachlich, aber nicht ganz korrekt verwendet wird. Derzeit existiert noch keine gleichwertige Alternative zur Behandlung der Zornesfalte mit Botulinumtoxin. Ausser man schafft es, sich stets nur positive, entspannende Gedanken zu machen.

* Dr. med. Anna Caroline Maassen ist Fachärztin für Hautkrankheiten, fmh, Dermacenter Küssnacht; www.dermacenter.ch

