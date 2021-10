Ratgeber Zuerst das Vergnügen, und dann die Arbeit? Man sagt ja: «Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen.» Doch ich (34, Mutter zweier Kinder) mache die gegenteilige Erfahrung. Es läuft besser, wenn ich das Unangenehme herauszögere und das Angenehme zuerst mache. Wobei ich dann oft ein schlechtes Gewisse habe. Gerade weil das Unangenehme zuweilen ganz liegen bleibt. Yvonne Schwienbacher* Jetzt kommentieren 06.10.2021, 13.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yvonne Schwienbacher.

Herzlichen Glückwunsch! Sie hören auf sich selber und hinterfragen das gängige Motto «Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen». Das braucht Mut, da in unserer Gesellschaft die meisten diese Haltung verinnerlicht haben. Sie ja ebenfalls, darum auch das zeitweilige schlechte Gewissen.

Das «Vergnügen» bringt einen in Fahrt

Dabei ist der Gedanke «Ich muss» genau der Grund, warum wir für die betreffende Tätigkeit weniger Freude empfinden und insgesamt weniger Zeit für uns selber haben. Insofern ist das umgekehrte Motto «Zuerst das Vergnügen, dann die Arbeit» durchaus gesund. Es motiviert, aktiviert, und wenn Sie mal in Fahrt sind, fällt Ihnen am Ende vermutlich auch das Unangenehme leichter.

Zwei wichtige Aspekte gilt es dabei zu beachten: «Vergnügen» ist nicht nur wörtlich zu verstehen. Gemeint ist auch, was Ihnen leichtfällt. Sei es im Job oder privat: Dinge fallen einem unterschiedlich schwer. Beginnen Sie also mit dem, womit Sie sich leichter tun. Auch wenn Ihr Verstand sich wehrt.

Lernen Sie sich selber kennen: Wie funktionieren Sie am besten? Vielleicht bringt es Sie in gewissen Situationen doch besser in Schwung, zuerst das Unangenehme oder Schwierige zu erledigen. Und Sie freuen sich dann umso mehr auf die angenehmen Dinge. Das ist sehr individuell. Experimentieren Sie, finden Sie heraus, was wann für Sie wichtig ist.

Welche Werte stecken hinter unseren Haltungen?

Werden Sie sich Ihrer wichtigsten Werte bewusst. Schreiben Sie alle auf, die Ihnen in den Sinn kommen. Dann streichen Sie alle bis auf drei. Ob nun Freiheit oder Zuverlässigkeit, Leichtigkeit, Pflichterfüllung oder anderes: Sie helfen Ihnen, Prioritäten zu setzen.

Finden Sie Ihre Motivationen heraus. Tun Sie etwas aus Gewohnheit? Weil Sie es mit jemandem vereinbart haben? Weil es im Jobprofil steht? Spüren Sie, was Ihnen wirklich Freude macht und was nicht. Wenn möglich, delegieren Sie Letzteres. Reden Sie mir den anderen. Oft tun wir etwas nur, weil wir meinen, jemandem eine Last abzunehmen. Dabei macht die andere Person vielleicht gerade das gerne.

Trotzdem wird es weiter Pflichten geben, die Sie ungern erfüllen. Es kann helfen, in der Routine Kleinigkeiten zu verändern: Beginnen Sie zum Beispiel beim Staubsaugen an einer anderen Stelle. Notieren Sie Pendenzen statt im PC auf farbige Post-it-Zettel. Schon kleine Änderungen geben ein Gefühl von mehr Freiheit und Selbstbestimmung.

Und schliesslich: Denken Sie immer wieder daran, dass gewisse Pflichtaufgaben gute Gründe haben: Sie putzen, weil Sie es gerne sauber und ordentlich haben. Vielleicht arbeiten Sie viel, weil Sie einen gewissen Lebensstandard wollen. Oder Sie tun etwas für Ihre Familie. So fühlt sich auch Unangenehmes gleich viel besser an.

* Yvonne Schwienbacher ist Coaching für Zeit und Raum, Luzern, www.ausrichten.ch