Jordanien: Trip durch die Wüste zu den Beduinen

Reisebericht Wüste, ganz ohne Fussball: Ein Trip nach Jordanien zu den Beduinen Jordanien hat mehr Attraktionen zu bieten als die archäologische Stätte Petra. Einige davon sind Hollywood zu verdanken. Sandra Ardizzone (Text und Bilder) 11.12.2022, 17.34 Uhr

Beliebter Fotospot: das Schatzhaus in der antiken Stadt Petra. Beduine Issa, der durch die Nabatäer-Stzadt führt. Freiheitsgeführl pur auf der einer rasanten Fahrt durch die Wüste Wadi Rum. Zu einem Jordanien-Besuch gehört, sich im Toten Meer treiben zu lassen. Bubble Hotel in Wadi Rum (Hassan Zawadeiah Camp) Aqaba Amman Das Jordanische Nationalgetränk, Limonata alias Lemon Mint in Madaba Floaten im Toten Meer Madaba Amman Bubble Hotel in Wadi Rum (Hassan Zawadeiah Camp) der sogenannte Taufort von Jesus Christus, direkt an der Grenze zu Israel der sogenannte Taufort von Jesus Christus, direkt an der Grenze zu Israel Der letzte Zug Jordaniens / aus dem Osmanischen Reichs Amman Amman Pressereise Jordanien von Edelweiss Air und Visit Jordan. Foto: Sandra Ardizzone Photography Im Bild: Bubble Hotel in Wadi Rum (Hassan Zawadeiah Camp) Sandra Ardizzone Photography

«Für mich ist Petra wie das Meer für einen Fischer – nimmt man es mir weg, sterbe ich.» Klare Worte, die der Beduine Issa findet, während er uns die roten Klippen in Petra hochführt. Das «Klettern verboten»-Schild wird dabei gekonnt ignoriert. Nicht zum ersten Mal, wie die Spuren im Fels verraten. Rund 20 Meter geht es hoch bis zu einem mit Teppichen ausgelegten Felsvorsprung. Keine Absperrungen, dafür ein atemberaubender Blick auf das Schatzhaus, den wohl bekanntesten Ort der ehemaligen Nabatäer-Stadt. Und gegenüber der Fotospot für Touristen, für den man rund fünf Franken zahlt, um der Masse am Boden zu entgehen.

Issa legt sich ins Zeug fürs beste Bild, klettert die steile Wand weiter hoch, gibt Touristinnen Anweisungen, wie sie zu posieren haben. «Ich liebe, was ich mache», erzählt er, und das spürt man. Petra, das ist seine Heimat. Für viele Touristen hingegen ist es vor der Reise nach Jordanien der einzige Ort, den sie kennen. Das mystische, in den Fels gehauene Grabmal der antiken Stadt ziert Postkarten, Reiseführer und Werbeplakate auf der ganzen Welt. Dabei hat Jordanien neben dem Unesco-Weltkulturerbe Petra viel mehr zu bieten.

Entspannen am Roten Meer

Die Region mit ihrer langen Geschichte strotzt vor archäologischen Stätten, atemberaubenden Landschaften und pulsierenden Städten. Doch auch wer einen ruhigen Urlaub sucht, findet hier Orte, an denen entspannt Sonne getankt werden kann. Wir sind in den Süden zum Roten Meer weitergereist, um die bunten Korallenriffe zu entdecken. Während unser Boot auf dem Wasser tuckert, schweift der Blick auf Akaba und das benachbarte Eilat (Israel). Was wie ein herannahender Sandsturm aussieht, sind in Wahrheit die imposanten Berge hinter Akaba, die sich hinter dem Dunst abzeichnen.

Die Stadt am Roten Meer ist bei der lokalen Bevölkerung besonders beliebt. Hier sind in den letzten Jahren unzählige Hotels eröffnet worden, in denen man die Seele baumeln lassen kann wie wohl kaum sonst irgendwo in Jordanien. Sehenswert, wenn auch etwas absurd, ist der dabei neu entstandene Stadtteil Ayla, wo eine künstliche Bucht angelegt wurde und Jachten im glitzernden Wasser schaukeln. In eleganten Pavillons liegend, geniessen wir, von kristallklarem Wasser und schneeweissem Sand umgeben, unseren Lemon Mint. Die allgegenwärtige und äusserst schmackhafte Nationallimonade Jordaniens lernen wir am ersten Abend kennen und lieben und werden sie in diesen Tagen immer wieder bestellen.

In halsbrecherischem Tempo durch die Wüste

Akaba bietet auch einen guten Ausgangspunkt für Exkursionen. Zum Beispiel in das Wadi Rum, die weitläufige Wüste, die mit rostrotem Sand so sehr an eine weltfremde Landschaft erinnert, dass Regisseur Ridley Scott hier den perfekten Drehort für seinen Hollywood-Blockbuster «The Martian» gefunden hat. Matt Damon strandet darin als Astronaut auf dem Mars.

Gut zu wissen Anreise Mit Edelweiss ab 2. Februar 2023 jeweils donnerstags und sonntags von Zürich nach Amman (4 h) und weiter nach Akaba (+1 h). Mit dem Jordan Pass spart man Zeit und Geld für Eintritte – auch Kosten fürs Visum sind inbegriffen, wenn er vor der Einreise gekauft wird. Circa 70 Franken. www.jordanpass.jo Übernachten Im Bett liegend die sternenklare Nacht mitten in der Wüste Wadi Rum bestaunen. Das Bubble Luxury Hotel Petra oder das Hasan-Zawaideh-Camp bieten Übernachtungen ab 120 Franken. Besuchen Wer mehr über Land und Leute erfahren möchte, dem sei das Jordan Museum in Amman ans Herz gelegt. Das Nationalmuseum ist modern aufbereitet und interaktiv. www.jordanmuseum.jo Einkaufen Während in Akaba zollfrei eingekauft werden kann, finden sich in der Mosaikstadt Madaba neben touristischen Geschäften auch einige Perlen wie der brandneue «Earth Shop Madaba», der nur Produkte von lokalen Produzenten anbietet, oder die Weberei von Wadee Maia’ah an der Hauptstrasse.

Der Film aus dem Jahr 2018 hat das Bild der jordanischen Wüste verändert: Wo man früher in Beduinenzelten übernachtete, stehen heute sogenannte «Bubbles», kugelförmige Zelte mit oft durchsichtigem Dach, die abends einen atemberaubenden Blick auf den Nachthimmel bieten. «Nachdem ‹The Martian› erschienen war, kamen immer mehr Touristen hierhin und fragten, wo denn die ‹Bubbles› seien, die im Film so prominent vorkämen», erzählt Mahmoud Zawaideh, der mit seinem Hasan-Zawaideh-Camp bereits zwei Standorte in der Wüste führt. Kurzerhand ersetzten viele der findigen Campinginhaber im Wadi Rum ihre Zelte durch solche «Bubbles».

Zu jeder Übernachtung im Wadi Rum – egal, ob im Zelt oder in der «Bubble» – gehört neben dem klassischen Ausritt auf Kamelen auch eine Fahrt auf Pick-up-Trucks zum Sonnenuntergang. Die Fahrer sind es sich gewohnt, in halsbrecherischem Tempo durch die Wüste zu rasen. Während der Fahrtwind uns auf der Ladefläche die Haare ins Gesicht peitscht, lässt sich unser Driver zu wagemutigen Kunststücken hinreissen. Unter dem Jauchzen der Touristen steht er auf und lenkt den 4 × 4 im Stehen und mit offener Türe durch den Sand. Was in der Schweiz nur für Kopfschütteln oder gar Empörung sorgen würde, ruft hier ein unheimliches Freiheitsgefühl hervor. Während sich die rostroten Dünen im schwindenden Licht langsam verfärben, fühlt man sich in Jordanien angekommen.

Bad mit angenehmem Nebeneffekt

Was bei einem Besuch im Wüstenstaat nicht fehlen darf, ist ein Abstecher ans Tote Meer. Das Naturwunder ist in einer Stunde von der Hauptstadt Amman aus zu erreichen, weshalb man sich an Wochenenden den Strand mit vielen Einheimischen teilt und neben zig anderen Besuchern im Wasser treibt – Schwimmen ist durch den Auftrieb aufgrund des hohen Salzgehalts kaum möglich. Ruhiger ist es, wenn in einem Hotel mit privatem Meereszugang übernachtet wird. Dort kann die Zeit nach einem kurzen Bad – empfohlen sind maximal 15 Minuten – für eine Packung mit Schlamm direkt aus dem Meer genutzt werden.

Wir tauchen unsere Hände zuerst zögerlich, dann immer enthusiastischer in die dunkelgraue Paste, der heilende Wirkung zugesprochen wird, und hüllen uns von Kopf bis Fuss damit ein. Ob der Schlamm heilt, können wir nicht beurteilen. Dafür bringt er nach dem Abduschen einen Effekt mit sich, den wir auch Tage danach noch spüren: Unsere Haut fühlt sich so zart an, dass wir uns immer wieder dabei erwischen, überrascht darüber zu fahren. Mitgenommen haben wir aus Jordanien nicht nur viele Erinnerungen und Schuhe voller Sand, sondern auch eine Gesichtsmaske mit Schlamm aus dem Toten Meer. Um den Zauber dieses Landes zu Hause etwas nachzuspüren.

Hinweis Die Reise wurde durch Edelweiss Air ermöglicht.