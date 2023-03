Autor ruft zu mehr Dialog zwischen Christen und Muslimen auf

Religion Christentum und Islam: «Interreligiöser Dialog ist heute wichtiger denn je» In seinem aktuellen Buch setzt der Luzerner Theologe Stephan Leimgruber das Miteinander zweier Weltreligionen in den Fokus. Und stellt das Thema in einen Kontext mit globalen gesellschaftlichen Herausforderungen. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Schlüssel zum friedlichen Zusammenleben der Religionen neben- und miteinander sind Dialog und Respekt. Ein jüngeres Beispiel, dies festzuhalten und zu fördern, ist die so genannte Erklärung von Abu Dhabi: 2019 haben Papst Franziskus und Scheich Ahmad al-Tayyib, eine führende religiöse Autorität des sunnitischen Islams, ein Dokument verabschiedet, das die Geschwisterlichkeit aller Menschen unterstreicht und eine «Kultur des gegenseitigen Respekts» fordert.

Für den Theologen und emeritierten Professor für Religionspädagogik, Stephan Leimgruber (siehe Infobox), war diese Erklärung eines der Hauptmotive für sein aktuelles Buch, das sich mit dem christlich-islamischen Dialog befasst. Seinen Fokus legt er dabei auf die Arabische Halbinsel, wo neben rund 80 Millionen Musliminnen und Muslimen knapp 3 Millionen Christinnen und Christen leben. Wie lassen sich Chancen und Grenzen eines solchen Dialoges ausloten? Wie können Angehörige beider Religionen gemeinsam ihren Glauben profilieren und diesen authentisch leben?

Um die Thematik auszubreiten und auch zu verstehen, unternimmt Stephan Leimgruber unter anderem geschichtliche, demografische und geografische Exkurse in die arabische Welt und stellt seine Erörterungen auch in den Kontext mit dem Koran. Er schreibt von persönlichen Begegnungen und lässt einflussreiche Stimmen zu Wort kommen. Etwa den Schweizer Bischof Paul Hinder, apostolischer Vikar auf der Arabischen Halbinsel, dessen Wirken ganz im Zeichen der ökumenischen Begegnung steht und dessen Wort im Buch grosses Gewicht hat. «Bischof Hinder kann als Promotor des christlich-islamischen Dialogs betrachtet werden», sagt Stephan Leimgruber.

«Muslime sind nicht alles Dschihadisten»

Anstoss zum Buch war für den Autor sein persönliches Anliegen, dass Christen und Muslime vermehrt miteinander ins Gespräch kommen, «denn hier dominiert nach meiner Wahrnehmung ein negativer Islamdiskurs», sagt Leimgruber und betont seine erbaulichen Begegnungen mit Muslimen und Musliminnen. «Muslime sind nicht alles Dschihadisten», entkräftet er ein gängiges Vorurteil. «Mir ist aufgefallen, dass es mehr Gemeinsames als Unterschiedliches gibt zwischen ihrem und unserem Glauben. Islam und Christentum haben ein weitgehend ähnliches Gottesbild.»

Für den Theologen, der sich seit vielen Jahren mit den Weltreligionen und dem Dialog zwischen ihnen befasst, ist Letzteres notwendig für ein gutes Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden. «Der Dialog zwischen den Angehörigen beider Religionen ist nicht zuletzt für unsere Jugend lebenswichtig, denn viele wachsen im Kindergarten und in der Schule mit Andersglaubenden auf», betont Leimgruber und fügt an, dass Vorurteile gegenüber Muslimen ebenso abzubauen seien wie gegenüber Jüdinnen und Juden.

Beim Fundamentalismus wird Dialog schwierig

Aus dem einfachen Miteinandersein mit gegenseitigem Respekt könnten Austausch und wechselseitiges Kennenlernen erwachsen, ist Leimgruber überzeugt. «Dieser Dialog kann und soll auch an anderen Orten geschehen, wo multikulturelle und religiös plurale Situationen und Länder mit zwei oder mehreren Religionen gegeben sind.» Schwierig werde es jedoch, mit Fundamentalisten ins Gespräch zu kommen, weil da die Positionen oft schon bezogen seien. Stephan Leimgrubers Überzeugung aber bleibt: «Der interreligiöse und interkulturelle Dialog ist heute wichtiger denn je.»

Das sehr vielschichtige, reich bebilderte Buch «Vom Koran bis zur Erklärung von Abu Dhabi» sucht keine gezielte Klientel, sondern richtet sich an alle, die sich für das Miteinander von Christen und Muslimen auf der Arabischen Halbinsel und auch andernorts interessieren. «Genauso auch an an jene, welche die Geschichte des Miteinanders und Gegeneinanders von Christen und Muslimen über Arabien hinaus kennenlernen wollen», ergänzt der Autor.

