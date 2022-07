Eidechsen fahren mit dem Zug über den Gotthard und bleiben hier

Reptilien Bahnfahrende Eidechsen werden zum Problem – sie reisen so über die Alpen und verbreiten sich hier Verwunderte Passagiere sehen sie immer wieder im Zug: Eidechsen, die mit der Bahn vom Tessin über den Gotthard reisen. Nun schlagen Experten Alarm: Die Eidechsen aus dem Süden verdrängen die heimischen Arten. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Häufig als blinder Passagier im Zug unterwegs: Eine Mauereidechse sitzt in einem Bahntrassee. Bild: Silas Stein/key

Wer mit der Eisenbahn über den Gotthard fährt, kann sie mittlerweile an fast jedem Bahnhof sehen: Kleine spitze Eidechsen, die sich auf Steinmauern sonnen und dann zackig verschwinden. Doch nicht nur draussen an den Bahnhöfen schleichen die kleinen Echsen herum. Auch auf und in die Züge gelangen die Reptilien manchmal.

«Die Tiere reisen als Blinde Passagiere mit der Bahn über die Alpen und vermehren sich überall sehr schnell»,

sagt Andreas Meyer, Leiter des Fachbereiches Reptilien der Koordinationsstelle für Reptilien und Amphibienschutz Schweiz (karch). Speziell die Mauereidechse habe sich in der letzten Zeit enorm ausgebreitet. Das Reptil, das vor allem im Tessin heimisch war, verbreitet sich laut Meyer gerade entlang der Eisenbahnlinien. «Jedoch nicht nur: Mittlerweile finden wir die Mauereidechse aus dem Tessin auch an anderen Orten.» So fand neulich gar eine Frau in Romanshorn am Bodensee in ihrem Garten Mauereidechsen aus dem Tessin.

In Rapperswil ist seit einigen Jahren eine Population von Ruineneidechsen nachgewiesen. Diese Reptilien leben natürlicherweise in Italien und entlang der dalmatinischen Küste. Derzeit verbreitet sich auch ein Bestand an grünrückigen Mauereidechsen aus Mittelitalien in der Stadt Thun und im botanischen Garten Basel.

Mauereidechsen im Tessin. Bild: PD Zauneidechsen im Thurgau. Bild: PD Verbreitung der Mauereidechse. Grafik: karch Verbreitung Zauneidechse. Grafik: karch Bild: PD Grafik: karch

Heimische Echsen geraten unter Druck

Problematisch sind die Echsenwanderungen vor allem für die heimischen Zauneidechsen. «Die Zauneidechse war bis zum Auftauchen der Mauereidechse in vielen Regionen und Lebensräumen der Schweiz die einzige Eidechsenart. Die neue Konkurrenz ist nun teilweise so stark, dass die Zauneidechse durch die Mauereidechse verschwindet.»

Dabei ist die Zauneidechse eh schon massiv unter Druck: «In den vergangenen Jahrzehnten hat sie viel Lebensräume durch die Landwirtschaft verloren. Ebenso werden viele von ihnen durch wildernde Hauskatzen gefressen, von denen es immer mehr gibt.» Der Bestand der Zauneidechse sei ohnehin im Rückgang begriffen, erklärt Meyer. «Das wird durch die Konkurrenz der Mauereidechse jetzt noch schlimmer», sagt Meyer.

So breiten sich die Mauereidechsen aus dem Süden aus:

Die Verbreitung der Mauereidechse über 22 Jahre. Grafik: karch

Klimawandel ist schuld

Dass auf der Alpennordseite die Temperaturen immer mehr steigen, begünstigt die Ausbreitung der fremden Reptilien. Früher gab es in der Schweiz die Mauereidechsen nur in den wärmsten Regionen der Schweiz, wie im Tessin, dem Wallis, im Genferseebecken und an trockenwarmen Stellen im Jura. «Die klimatischen Voraussetzungen für eine Vermehrung der Mauereidechsen haben sich nun geändert und jetzt verbreiten sie sich überall.»

Heimische Zauneidechse. Bild: PD Einwandernde Mauereidechse aus dem Süden. Bild: KEY An der Kopfform lässt sich der Unterschied erkennen: Zauneidechsen haben eine runde Nase, Mauereidechsen haben eine spitzere Nase. Bild: PD Bild: KEY

Eisenbahnbetreiber treffen Massnahmen

Auch bei der Südostbahn, die mit dem Treno Gottardo zwischen Basel und Locarno pendelt, hat man Kenntnis von den blinden Passagieren, die mit den Zügen die Alpen überqueren. Conradin Knabenhans, Mediensprecher der Südostbahn bestätigt, dass die Zugbegleiter ab und zu solchen blinden Passagieren begegnen – hauptsächlich jedoch ausserhalb der Züge.

Man hat Massnahmen getroffen, den Tieren an den Bahnlinien Lebensräume zu schaffen: «Die Südostbahn hat entlang ihrer eigenen Strecke an verschiedenen Orten kleine Lebensräume wie Steininseln oder Totholzhaufen für Zauneidechsen gebaut.» Auch Forscher Andreas Meyer ist klar, dass die Verbreitung der Mauereidechse unaufhaltbar ist: «Wir können nur zuschauen. Das Klima wird sich weiterhin verändern: zu Gunsten der Mauereidechsen.»

Ein blinder Passagier am Gotthard: Eine Mauereidechse zwischen Gleisen. Leserbild

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen