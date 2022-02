Am Tag der Kranken ruft Papst Franziskus zur Barmherzigkeit auf

11. Februar Papst zum Welttag der Kranken: «Seid barmherzig» Anlässlich des 30. Welttages der Kranken macht Papst Franziskus auf die Bedürfnisse Betroffener aufmerksam. Andreas Faessler 11.02.2022, 05.00 Uhr

Am heutigen 11. Februar begeht die katholische Kirche den «Welttag der Kranken» zum 30. Mal. 1993 auf Initiative von Papst Johannes Paul II. ausgerufen, gedenken die Katholiken seither jährlich an diesem Datum aller von Krankheit betroffener Menschen. Mit diesem Aktionstag will die Kirche auf die Not und allgemeinen Bedürfnisse von Kranken wie auch des sie pflegenden ­Personals aufmerksam machen.

Papst Franziskus ruft die Menschen dazu auf, Barmherzigkeit walten zu lassen, indem sie sich Zeit für Kranke nehmen und ihnen Trost spenden. Symbolbild: Dominik Wunderli / «Luzerner Zeitung»

Traditionsgemäss wendet sich der Papst im Hinblick auf den Tag der Kranken jeweils mit einer Botschaft an die Menschen. Das Wort Franziskus’ zum aktuellen Gedenktag trägt das Motto «Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist! Steht denen bei, die auf einem Weg der Nächstenliebe leiden.» Beim Part mit der Barmherzigkeit bezieht sich der Papst auf das Lukasevangelium.

Der Mensch ist wichtiger als seine Krankheit

Franziskus’ Gedanken liegen zunächst bei denjenigen Kranken, die in Pandemie-Zeiten ihre letzte Lebensetappe einsam auf einer Intensivstation verbrachten, fern von ihren Lieben. Gleichzeitig würdigt er die aufopfernde Arbeit von Ärztinnen und Ärzten, Pflege- sowie Laborpersonal, deren Dienst an Kranken zur Sendung werde. Ebenso dankbar zeigt sich der Pontifex für die grossen Fortschritte der Medizinwissenschaft, für die neuen Technologien und Therapien, die Betroffenen zukommen. Doch mahnt er gleichzeitig an, den Patienten als Mensch immer höher zu stellen als seine Krankheit.

«Deshalb kann der therapeutische Ansatz nicht darauf verzichten, dem Patienten, seiner Geschichte, seinen Ängsten und Befürchtungen zuzuhören»,

so Franziskus’ Worte dazu. Die menschliche Beziehung und somit das Interesse an der Person seien über das pathologische Interesse zu stellen.

Betroffenen Zeit widmen

Der Papst nimmt den 30. Gedenktag ferner zum Anlass, auf die Einrichtungen weltweit hinzuweisen, die im Laufe der Jahrhunderte durch den unermüdlichen Einsatz der christlichen Gemeinschaft entstanden sind. All die auf kirchliche Initiative errichteten Krankenhäuser, Behandlungszentren und Pflegeeinrichtungen seien wertvolle Werke, durch welche die christliche Nächstenliebe Gestalt angenommen habe. Doch trotz all dieser Tatkraft sei noch viel zu tun, denn nach wie vor sei es in einigen Ländern für Kranke ein «Luxus», angemessen behandelt zu werden.

Schliesslich ruft der Heilige Vater auch zur pastoralen Barmherzigkeit in Form von Präsenz und Nähe auf. So sei die seelische Betreuung von kranken Menschen nicht nur Aufgabe der beauftragten Seelsorge, sondern «der Krankenbesuch ist eine Aufforderung Christi an alle seine Jünger». Es sei die Aufgabe aller Getauften, kranke und alte Menschen nicht zu vergessen, sondern ihnen Trost zu spenden.

Das ganze Schreiben im Wortlaut ist zu finden unter www.vatican.va

Tag der Kranken in der Schweiz Eine viel längere Tradition als der katholische Welttag der Kranken hat das säkulare Schweizer Pendant, welches jedoch unter anderem von der Evangelisch-Reformierten Landeskirche mitgetragen wird. 1939 wurde der Schweizerische Tag der Kranken von der Tuberkulose-Ärztin Marthe Nicati (1898–1958) aus der Taufe gehoben. Seit 1943 wird er als landesweiter Gedenktag geführt und ist heute als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bern organisiert. Zu seinen Trägern gehören neben Branchen- und Fachverbänden mehrere Gesundheitsligen, ­Patientenorganisationen, die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren und zahlreiche weitere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen. Der jährliche Tag der Kranken in der Schweiz ist traditionell auf den ersten Sonntag im März gelegt und fokussiert sich jeweils auf ein besonderes ­Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Heuer lautet dieses «Lebe dein Leben». Sensibilisierungsauftrag und Botschaft an die Menschen sind im Kern dieselben wie diejenigen aus Rom zum kirchlichen Welttag der Kranken: Beziehungen zwischen Gesunden und Kranken pflegen, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken schaffen, an die Pflichten und Verantwortung von Gesunden gegenüber Kranken erinnern und den beruflichen wie privaten Einsatz zu Gunsten Kranker würdigen. Zum Tag der Kranken in der Schweiz ver­öffentlicht jeweils auch die Schweizer Bischofskonferenz eine Botschaft. Weiteres unter www.tagderkranken.ch (fae)