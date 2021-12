Sportnacht 2022 Kanton Zug hat Sport-Nominierungen ausgesprochen Die Sportkommission des Kantons Zug hat eine Vorauswahl getroffen: Im Olympiajahr 2021 wurden fünf Athletinnen und Athleten sowie zwei Teams für die Auszeichnung «Zuger Sportlerin/Sportler des Jahres» nominiert und vom Regierungsrat bestätigt. 14.12.2021, 14.00 Uhr

Noé Roth (Ski Freestyle) ist einer der Nominierten. Bild: PD

Am Freitag, 4. Februar 2022, wird die Öffentlichkeit im Rahmen der Zuger Sportnacht in Rotkreuz erfahren, wer sich bei der Wahl durchgesetzt hat. Dies schreibt das Amt für Sport und Gesundheitsförderung. Erstmals wird auch das Publikum mit Hilfe eines Votings einbezogen. Die Zuger Bevölkerung konnte wie gewohnt Vorschläge machen, zusätzlich nahm die von Adrian Andermatt präsidierte Sportkommission des Kantons Zug ihre Expertenrolle wahr. Resultat war eine Liste, die 13 Sportpersönlichkeiten beziehungsweise Teams umfasste, die überhaupt für die Sportlerwahl 2021 infrage kamen.

In einem weiteren Jahr, in dem auch der Hochleistungssport aufgrund von Covid-19 mit vielen Unsicherheiten umzugehen hatte, sei es nicht zuletzt dank der Olympischen Spiele in Tokio gelungen, valable Kandidatinnen und Kandidaten für die am 4. Februar 2022 in Rotkreuz angesetzte Zuger Sportnacht zu nominieren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Sommersportarten überwiegen

Die fünf von der kantonalen Sportkommission in einer zweiten Runde auserkorenen und vom Regierungsrat bestätigten Topathletinnen und -athleten sowie die zwei Sportteams sind alle entweder Schweizer Meister beziehungsweise Schweizer Meisterin – oder sie haben sich zum Beispiel bei Olympia erfolgreich in Szene gesetzt. Zusammengekommen ist ein leichter Überhang der Sommersportarten, was in erster Linie den Spielen in Japan geschuldet ist. Jan Mühlethaler, Mitglied und Sprecher der Sportkommission, sagt:

«Die personelle Zusammensetzung der Sportkommission stellt sicher, dass rein sportlich die richtigen Teams und Athletinnen und Athleten in die engere Auswahl gekommen sind.»

Damit legt er dar, dass die Sportkommission punkto Expertise breit abgestützt, aber nicht «unfehlbar» ist. «Mit dem bisherigen Ergebnis sind wir zufrieden – und doch sind wir gespannt, inwiefern das erstmals in die finale Entscheidung miteinbezogene Publikums-Voting die Wahl noch beeinflussen kann», sagt Mühlethaler weiter. Hierfür wird im Januar eine Woche lang ein Voting freigeschaltet, an welchem die Zuger Bevölkerung ihre Stimme abgeben kann. Das Amt für Sport will rechtzeitig darüber informieren. (fae)»

Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge: Betschart Nina (Beachvolleyball), EV Zug (Eishockey), Lemmens Silke (Leichtathletik), LK Zug (Handball), Merz Patricia (Rudern), Roth Noé (Ski Freestyle), Schmid Nicole (Rudern).