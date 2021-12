Strafbefehl Mann verlustiert sich öffentlich mit Barbie Ein Exhibitionist schockiert eine Passantin in Zug. Er wird zu einer Geldstrafe verurteilt und muss eine Busse bezahlen. 15.12.2021, 09.00 Uhr

Wegen Exhibitionismus wird ein aus dem Bernischen stammender Schweizer in Zug verurteilt. Gemäss Strafbefehl hat er sich im vergangenen August an einem Spätnachmittag neben dem Haupteingang eines Gebäudes an der Zuger Theilerstrasse eingefunden. Dort hat er – gemäss Beobachtung einer Augenzeugin – eine Barbiepuppe und schliesslich sein Geschlechtsteil ausgepackt. Er rieb in der Folge das Spielzeug an seinem Geschlechtsteil und gab stöhnende Laute von sich.