Herbert Haag Preis 2023 geht an eine Theologin und ein Magazin

Herbert Haag Preis 2023 Theologie, welche über die Kirche hinausreicht Der Herbert Haag Preis 2023 der gleichnamigen Luzerner Stiftung wird vergeben für die praktizierte Theologie in säkularen Kontexten. Damit leisten die Ausgezeichneten einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche Debatte. Andreas Faessler 07.10.2022, 05.00 Uhr

Ausgezeichnet: Julia Enxing steht für eine Theologie ein, welche über den binnenkirchlichen Bereich hinausgeht und sich an säkularen Fragen der Gesellschaft orientiert. Bild: PD

In der jüngeren Schweizer ­Kirchengeschichte nimmt der Theologe Herber Haag (1915–2001) einen wichtigen Platz ein. Dies insbesondere für seine ­Bestrebungen als Bibelwissenschaftler und Exeget, der sich kritisch zu umstrittenen Teilen der Glaubenslehre äusserte.

Herbert Haag lebte und wirkte viele Jahre in Luzern, wo er 2001 verstarb. 1985 hat er die Herbert Haag Stiftung für Freiheit in der Kirche gegründet, welche jährlich verdiente Menschen und Institutionen auszeichnet (siehe Box). Den diesjährigen Preis vergibt die Luzerner Stiftung für das theologische Überwinden des ­innerkirchlichen Bereiches und für die ausgeübte Theologie in säkularen Kontexten.

Fragen nach dem guten Leben

Eine der Preisträgerinnen ist die deutsche Professorin für Systematische Theologie Julia Enxing. Sie promovierte über die amerikanische Prozesstheologie und habilitierte sich mit ihrer Forschungsarbeit «Schuld und Sünde (in) der Kirche». «Julia Enxing betreibt Theologie mit einem klaren Gegenwarts- und Gesellschaftsbezug», merkt die Herbert Haag Stiftung dazu an. Bei Enxings Arbeit stünden Fragen der ökologischen Gerechtigkeit, der Geschlechtergerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Fokus. «Zugleich sind es Fragen nach dem guten Leben. Sie wendet sich dem Lebendigen zu und nennt das Prekäre und Gefährdete beim Namen – dies jedoch stets in einer lebensbejahenden Option», würdigt Stiftungsratspräsident Odilo Noti die Arbeit der Ausgezeichneten. Sie setze sich zudem für einen theologischen Ansatz ein, der sich an säkular-gesellschaftlichen, also nicht binnenkirchlichen Kontexten orientiere.

Diesen Aufgaben stelle sich Julia Enxing als interdisziplinäre, international vernetzte Wissenschaftlerin gleichermassen wie als Vermittlerin theologischer Positionen, indem sie über unterschiedliche Medienkanäle wie Radio, Fernsehen, Presse und im Internet Stellung bezieht.

Ebenfalls mit dem diesjährigen Herbert Haag Preis bedacht wird das theologische Feuilleton «feinschwarz.net». Dieses besteht aus einer länderübergreifenden Redaktion mit aktuell 13 Schreibenden in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. Mit rund 100000 Leserinnen und Lesern monatlich sei «feinschwarz.net» mittlerweile eines der führenden unabhängigen Medien im kirchlich-theolo­gischen Bereich, notiert die ­Stiftung dazu. Inhaltlich konzentriere sich das Portal auf die Umsetzung der Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils. Massgebend ist dabei insbesondere die Passage im Erlass «Gaudium et spes»: «Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.»

Das Magazin publiziert von Montag bis Freitag frei zugängliche Beiträge aus den Bereichen Gesellschaft und Politik, Kultur, Religion und Kirche. «Wichtig ist es ‹feinschwarz.net›, Klartext zu sprechen. Damit leistet es einen Beitrag dazu, dass die kirchliche Öffentlichkeit diskussionsfreudiger und vielfältiger wird», so Odilo Noti. «Und gleichzeitig beteiligt es sich aus theologisch-religiöser Perspektive konsequent auch an ausserkirchlichen Debatten.»

Für eine offene und diskursfähige Gesellschaft

Sowohl die Theologin Julia ­Enxing wie auch das Magazin «feinschwarz.net» werden nun von der Herberg Haag Stiftung dafür ausgezeichnet, dass sie «mit ihrem Engagement konsequent den kirchlichen Binnenraum überschreiten und sich am säkularen Diskurs aus einer theologisch-religiösen Optik beteiligen». Beide träten damit für eine offene und ­diskursfähige Gesellschaft ein.

Odilo Noti: «Der Herbert Haag Preis will die Ausgezeichneten ermutigen, ihren Weg weiterzugehen. Dies ist um so wichtiger, als die gesellschaftlichen Debatten im Vergleich zu innerkirchlichen Entscheidungen und Weichenstellungen ­zusehends relevanter sind für das allgemeine Bewusstsein.»