Eine Grossmutter sah ihre Katze in Not und seilte in der südchinesischen Stadt Nanchong kurzerhand ihren Enkel aus dem 4. Stock ab. An einem selbst zusammengebastelten Seil. Die Aktion erntet in den sozialen Medien viel Kritik.

Silja Hänggi 11.01.2020, 15.10 Uhr