Volksschule 7198 Franken für einen Primarschüler: Kanton Luzern knausert bei den Schulkosten Die Luzerner Gemeinden erhalten 2021 deutlich weniger Geld für ihre Volksschule als erhofft. Derweil will die Kantonsregierung die Berechnungsmethode für die Schulkosten ändern. Robert Knobel 06.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pro-Kopf-Beiträge des Kantons Luzern an Volksschüler sinken. Pius Amrein

Es war eine böse Überraschung für viele Gemeinden: Der Kanton senkt per 2021 seine Beiträge an die Volksschule: Erhielten die Gemeinden in diesem Jahr noch 7462 Franken pro Primarschüler, so gibt es künftig fast 300 Franken weniger. Auch für Kindergärtler und Sekschüler sinkt der Betrag um rund 100 Franken:

Diese Hiobsbotschaft erreichte die Gemeinden erst diesen Herbst, als ihre Budgets fürs nächste Jahr praktisch fertig waren. Die Folge sind teils grosse Finanzlöcher: Allein die Stadt Kriens muss 2021 auf einen Kantonsbeitrag von 600'000 Franken verzichten – Geld, das man eigentlich fest eingeplant hatte.

Alles zählt – vom Lehrerlohn bis zum Schulhausunterhalt

Doch weshalb zahlt der Kanton plötzlich weniger an die Schulen? Dazu muss man wissen: Der Kanton berechnet jedes Jahr, wie viel die Volksschule aller Gemeinden insgesamt kostet. Berücksichtigt werden sämtliche Kosten – von den Gehältern der Lehrpersonen über den Schulhausunterhalt bis zum Lohn des Bildungsvorstehers im Gemeinderat. Die Kosten dafür variieren je nach Gemeinde – sie hängen zum Beispiel von den Klassengrössen oder von den administrativen Strukturen ab. Am Ende resultiert daraus ein kantonaler Durchschnitt pro Schüler und Schülerin. Davon zahlt der Kanton exakt die Hälfte, die andere Hälfte übernimmt die Gemeinde.

Die Pro-Kopf-Beiträge sind also das Resultat der in allen Luzerner Gemeinden anfallenden Schulkosten. Das bedeutet: Hat eine Schule zum Beispiel besonders viele ältere Lehrpersonen mit höheren Löhnen oder leistet sie sich kleinere Schulklassen, so drückt das den kantonalen Schnitt nach oben. Das ist der Grund, weshalb die Zahlen jährlich schwanken. Dass sie 2021 aber derart stark sinken, hat noch einen weiteren Grund: Wegen des neuen Rechnungslegungsmodells (HRM2) musste die Berechnungsmethode angepasst werden. So gelten etwa bei der Berücksichtigung der Schulhausbauten neu tiefere Werte.

Strafzahlungen für zu kleine Klassen fallen weg

Doch mittelfristig will der Kanton bei der Abgeltung der Schulkosten für mehr Verlässlichkeit sorgen. Künftig soll nicht mehr der Durchschnitt aller Gemeinden massgebend sein, sondern ein vom Kanton vorgegebener Normbedarf pro Klasse. Dann wird es auch keine Rolle mehr spielen, ob zum Beispiel eine Schule besonders viele kleine Klassen hat. Sie darf sich diesen «Luxus» leisten, wenn sie will, erhält aber vom Kanton nur den Standardbeitrag für eine normal grosse Klasse. Im Gegenzug fallen die «Strafgebühren» künftig weg, welche die Gemeinden bisher für zu kleine Klassen an den Kanton bezahlen mussten.

Zudem soll die Berechnung der Pro-Kopf-Beiträge künftig auf realistischeren Zahlen beruhen. Bisher wurde als Referenz nämlich jeweils das vorletzte Jahr genommen. Neu sollen absehbare Kostenentwicklungen bereits in die Berechnungen einfliessen. Werden zum Beispiel kantonsweit neue Laptops eingeführt oder die Lektionenzahl erhöht, fliesst dies künftig sofort in die Berechnung der Pro-Kopf-Kosten ein.

«Kostenneutrale» Umsetzung ab 2024

Um die Abgeltung der Schulkosten neu zu regeln, muss das Luzerner Volksschulbildungsgesetz angepasst werden. Ziel sei, die Änderungen per 2024 umzusetzen, schreibt der Regierungsrat in seiner Botschaft an den Kantonsrat. Bleibt die Frage, wie sich das neue Modell konkret auf die Höhe der Pro-Kopf-Beiträge auswirken wird. Das lässt sich schwer abschätzen – gemäss Regierung soll das Ganze «kostenneutral» für Kanton und Gemeinden erfolgen, wie es in der Botschaft heisst.