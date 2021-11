Wellness-Trend: Die 10 schönsten Schweizer Bäder im Vergleich

Wellness Schwerelos, urban, mit Alpenblick: Die 10 schönsten Schweizer Bäder im Vergleich Thermalkuren passen perfekt zum angesagten Lifestyle der Stunde. Wir haben die Selfcare-Tempel besucht – und verglichen. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Bild: zvg

13 Meter hoch ist die Kuppel des ersten Berner Gaskessels. Wer unter ihr im warmen Wasser schwebt, badet in Geschichte. Das Hammam & Spa ist ein spektakuläres Architekturerlebnis im achteckigen Raum, in dem der Orient und Berner Lauben auf­einandertreffen. Ideal für eine kleine Flucht im Kopf, hinein in die antiken Anfänge des Wellness-Booms.

Eintritt ab 45 Franken

Bild: zvg

Die Legenden um den Klassiker der Badefreuden sind zahlreich. Architekt Peter Zumthor soll als Bekleidung der Schwimmgäste vorgesehen haben: Tenue Schwarz. So weit kam es nicht. Entstanden ist dennoch ein Juwel fürs Designer-Publikum und alle, die es sein wollen. Ein Aufenthalt in der Quellgrotte (35 Grad) ist Pflicht. Hier ist Schwitzen Lifestyle.

Eintritt ab 60 Franken

Bild: zvg

Das Panorama ist unbezahlbar, und jede Sonnenstunde im Tessin zählt bekanntlich doppelt. Die Gründerfamilie Keller leitet seit 1914 das Kurhotel in Cademario, das mit seinem innovativen Bäderangebot Wellness vorwegnahm. Bis zu 34 Grad sind die Pools warm. Als Gast findet man hier Dinge, von denen man nicht mal wusste, dass man sie sucht.

Eintritt ab 55 Franken

Bild: zvg

Am Jurafuss kuren und wellnessen? Mais oui! Deutschschweizer Ignoranz ist es zu verdanken, dass das Centre Thermal d’Yverdon-lesBains eine schlafende Schönheit geblieben ist. Man badet in Thermalwasser, duftet hernach teuflisch nach Schwefel und fühlt sich très französisch. Ferien im eigenen Land, kleine Kultur-Unterschiede als Erlebnis.

Eintritt ab 22 Franken

Bild: zvg

Wer im Alpine Spa badet, hat es geschafft. Den Vierwaldstättersee zu Füssen, eingetaucht im endlosen Infinity-Outdoor-Pool, das Glück kann perfekt sein. Unermesslicher Luxus auf 10 000 Quadratmetern hat ihren Preis. Wer das Gefühl haben möchte, ein wertvoller Mensch zu sein in einer wertvollen Umgebung, für den lohnt sich die Investition.

Eintritt ab 159 Franken

Bild: zvg

Renommierte Fussballklubs nutzen das Grand Resort Bad Ragaz und die Tamina Therme gerne für ihre Trainingslager. Vom Beckenrand aus kann man die Jungs von Borussia Dortmund beim Kräuterteesüfflen beobachten oder im Whirlpool feststellen, dass man neben Stars des FC Liverpool sitzt, als Zugabe zum erlesenen Raumgefühl.

Eintritt ab 32 Franken

Bild: zvg

Seit 1853 besteht das Riffelhaus Zermatt. Es ist das zweitälteste des Ortes, und heute ist es eine Hochburg der Romantik. Der Clou: In einem Aussenpool des Hauses sitzt man dem Matterhorn gegenüber. Der Badespass findet auf 2500 Metern statt, der höchstgelegene des Landes. Den freien Blick aufs Mattertal gibt’s nur mit Hotelübernachtung.

Eintritt ab 450 Franken

Bild: zvg

Männliche Stararchitekten wie Mario Botta scheinen vernarrt zu sein in Thermalhallen und Pool-Anlagen. Auf der Rigi ist die Badehalle riesig, doch die Finessen der Dampfbäder und Konsorten stehen dem Tempel in nichts nach. Man kann hier oben natürlich auch nur wandern – doch wer sich damit begnügt, ist selber schuld.

Eintritt ab 37 Franken

Bild: zvg

Es ist ein Dampfbad mit Kultcharakter. Unter dem Dach des alten Bahnhofs St. Johann betreibt der Verein Stellwerk ein Gründerzentrum, das ergänzt wird mit diesem schönen Bad. Klein, fein, stimmungsvoll ist es ein Treffpunkt des Quartiers und eine Entdeckung für Basel-Reisende. Nach einem Besuch das BeyelerMuseums liegt man hier richtig.

Eintritt ab 32 Franken

Bild: zvg

Im ehemaligen Gärkeller der Brauerei Hürlimann befindet sich das hippste aller Schweizer Volksbäder. Auf dem Dach schwimmt man in den Horizont, im Feuerbad wird geschmort, im Eisbad geschlottert, im Smaragd-Bad treffen sich die Yogini bei meditativer Unterwassermusik. Auf ein Helles wird man nach diesem Badetag leicht verzichten.

Eintritt ab 36 Franken