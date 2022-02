Zug Ein reiches Konzertprogramm von Mendelssohn bis Miss Marple Die Zuger Hauptorganistin Aurore Mercédès Baal hat die erste von acht im Jahr 2022 geplanten «Abendmusiken» organisiert – mit wuchtigen und überraschenden Klängen. Dorotea Bitterli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 16.30 Uhr

Sorgten für ein einzigartiges Konzerterlebnis (v.l.): der Cembalist Dmytro Kokoshynskyy, Dirigent Raphael Ilg und Organistin Aurore Baal zusammen mit dem Kammerorchester Allschwil. Bild. PD

Wer klassische Musik liebt und sich ihr einmal mit Haut und Haaren aussetzen wollte, der kam am Samstagabend voll auf seine Rechnung: Die Kirche Sankt Michael in Zug strömte über von Orchester-, Orgel- und Cembaloklängen, die von allen Seiten die Körper der Zuhörenden umflossen und – sie mit einer Fülle unerwarteter und unkonventioneller Motive immer wieder wie Seegras in den Wellen wechselnder Stimmungen hin und her schwanken liessen.

Vorne der Klangkörper des etwa fünfzigköpfigen Kammerorchesters Allschwil auf einem den Altar umgebenden Podest, hinten die Orgelempore und darauf die quirlige, zierliche Aurore Mercédès Baal mit zwei Assistenten, die alle Hände voll zu tun hatten, damit Josef Rheinbergers Orgelkonzert Nr. 2 in seiner überwältigenden Farbigkeit erklingen konnte. «Dies ist ein Feiertag», hatte Baal in ihrer kurzen Begrüssungsansprache lächelnd verkündet: Nach zwei coronabedingten Verschiebungen konnte das Konzert endlich stattfinden, und Rheinbergers grandiose Orgelromantik war der rechte Mittelpunkt dafür – Festlichkeit pur.

Klingende Opulenz

Der Organist, Komponist und Musikpädagoge Rheinberger (1893–1901) stammte aus Vaduz und war ein wichtiger Repräsentant der vielfältigen Musikkultur am Ende der klassisch-romantischen Epoche. Nach Jahren des Vergessens trugen vor allem seine Orgelwerke zur Wiederentdeckung bei. Auch das in Sankt Michael erklingende Orgelkonzert Nr. 2 feierte den ganzen Reichtum seiner Zeit: Im «Grave» ging in den Orchester-Orgel-Tutti majestätisch die Sonne auf, schreitend wie ein Königspaar zu seiner Krönung; im «Andante» kamen samtig-zärtliche Legati in den Streichern und warme Hörnerklänge zum Zuge, immer wieder unterbrochen von virtuosen Orgelsoli; und der dritte Satz «Con moto» präsentierte nach vielen Tempi-, Lautstärken- und Stimmungswechseln mit Fanfaren und Paukenwirbeln eine triumphale Schluss-Apotheose, die kaum zu überbieten war.

Der zweite Schwerpunkt des Abends war dem französischen Komponisten Francis Poulenc (1899-1963) und seinem «Concert champêtre» gewidmet: Auf dem links platzierten ebenholzfarbenen Cembalo mit braunen Intarsien und gedrechselten Beinen nahm ein junger schwarzbärtiger Mann bescheiden Platz: Dmytro Kokoshynskyy aus der Ukraine. Während er da so sitzt, mit den Händen auf den Knien und hochkonzentriert, lauschend auf die ersten Akkordfolgen in Orchester und Hörnern, stehen für einen Moment lang die Bilder von Panzern und Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze im Raum, und die folgenden, für das Barockinstrument so ungewöhnlichen Dissonanzen passen irgendwie dazu.

Aber dann stürzt der Cembalist sich in einen vergnügt-verrückten Tanz, der, begleitet von Flöten- und Piccolipfiffen, an barocke Jahrmarktszenen mit Puppenspielern und Gauklern erinnert, und die Assoziationen geraten durcheinander. Das passiert in Poulencs Stück immer wieder: An das zuhörende Ohr werden mal romantisch-lyrische Melodien, mal Ravel-artige Feuertänze, filmmusikmässige Passagen mit moderner Harmonik, und dann wieder Tonfiguren gespült, die wie eine Hommage an den französischen Barockkomponisten Louis Couperin klingen.

Reminiszenz an Agatha Christie

Umrahmt wurden die beiden ungewöhnlichen Werke von Mendelssohns Ouvertüre «Die Fingalshöhle» (Die Hebriden), op. 26, und dem Finale aus Camille Saint-Saëns’ 3. Orgelsinfonie, op. 78. Indem im Schlussstück das Cembalo den Klavierpart übernahm, vereinte es nochmals alle Mitwirkenden. Über dem Ganzen schwang ein junger Mann den Dirigentenstab, dessen schlaksige Jungenhaftigkeit und Verschmitzheit gepaart war mit einer erstaunlich natürlichen Führungspräsenz: Raphael Ilg hielt Musizierende und Musik jederzeit leicht und leidenschaftlich und ohne jegliche Allüren in seinen Händen. Die Freude an der gelungenen Leistung war unübersehbar und – gipfelte in einer Zugabe, die eine letzte Überraschung bereithielt: «Wir lassen uns jetzt von der berühmtesten Krimiautorin, Agatha Christie, inspirieren, und spielen das beliebte Miss Marple Theme.» Mit Orchester, Orgel und Cembalo!

Infos zu weiteren geplanten «Abendmusiken» 2022: https://www.zugerabendmusiken.ch/ und www.aurorebaal.de

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen