Zug: Premiere der neuen Tanzproduktion der Company Karwan Omar

Zug Choreograf Karwan Omar: «Tanz kommt vor der Sprache» «Wenn wir nur ein Leben hätten» heisst die neue Tanzproduktion der Company Karwan Omar, die am Freitag in Zug ihre Premiere feiern wird. Zurzeit probt der kurdische Choreograf mit seinem Ensemble aus vier Laien- und sechs Profitänzerinnen und -tänzern in der Gewürzmühle. Dorotea Bitterli Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.00 Uhr

Karwan Omar probt mit seinem Ensemble für seine neue Produktion «Wenn wir nur ein Leben hätten». Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Februar 2022)

Er ist überall. Mal steht er vor seinen zehn Tänzerinnen und Tänzern und weist sie mit leiser Stimme an, wie sie sich ineinanderschieben und mit dem Blick ins Publikum langsam an die Rampe vorwärtsbewegen sollen; mal umkreist er die Solotanzenden, korrigiert Abläufe, ruft «Bravo», klatscht. Unvermittelt ist er mitten unter ihnen, krümmt und biegt sich geschmeidig und in Zeitlupe, um plötzlich aufzuspringen und mit fliegendem Haar durch den Raum zu wirbeln. Mit ein paar Gesten vermittelt er dem vor seinen Geräten sitzenden Techniker, welche Musikstelle er wünscht. Dann geht er nach hinten, zieht sich um, erscheint erneut auf der imaginierten Bühne im Multifunktionsraum der Gewürzmühle – und diese verwandelt sich, denn mit nacktem Oberkörper und einem kostbaren orientalischen Gürtel verkörpert er das Bild eines edlen Kriegers aus mesopotamischen Urzeiten.

Karwan Omar. Bild: Stefan Kaiser

Er heisst Karwan Omar und Tanz kommt für ihn vor der Sprache – als «Vor-Wort». Sein «Mutterland», wie er es nennt, ist Sulaimaniyya im irakischen Kurdistan. Eine aus vielen Ethnien und Konfessionen zusammengesetzte Region, in welchem der Islam vorherrscht. Während seines Schauspielstudiums machte man den jungen Karwan darauf aufmerksam, dass er «sich wie ein Balletttänzer bewege», und so entwickelte sich im damals Sechzehnjährigen der Wunsch, professionell zu tanzen. In Bagdad gab es eine Schule für folkloristischen Tanz mit einer kleinen Abteilung für Ballett, das indes nur von ausländischen Lehrpersonen unterrichtet wurde. Als Karwan 1995 seine erste eigene Choreografie aufführte, erntete er Unverständnis. Westlicher, vor allem zeitgenössischer Tanz war verpönt, und dies kollidierte mit dem Traum des jungen Kurden von künstlerischer Weiterentwicklung und freier Existenz: «In meiner Heimat geriet ich mit dem Regime wegen meines Berufs als Tänzer und Tanzlehrer für modernen Tanz in Schwierigkeiten und konnte nicht mehr in Sicherheit leben und meiner Arbeit nachgehen», erzählt er.

Flucht nach Europa – «Endstation» Zug

Im Oktober 1998 begab er sich auf die Flucht und erreichte nach über sechs Monaten via Türkei, Griechenland und Italien schliesslich Basel, wo er als Flüchtling anerkannt wurde. «Ich wollte, ich musste unbedingt ein Fenster finden zum Tanz», fasst Karwan Omar im Interview seine damaligen Gefühle zusammen. Seine Reise endete in Zug, wo er im Studio 19 bei Enrico Musmeci Unterricht in Modern Dance erhielt. 2001 tanzte er zum ersten Mal im Casino Theater. Seine Odyssee und ihre innere Dringlichkeit lassen an einen Tanzfilm der deutschen Tanzpionierin Pina Bausch denken: «Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren.»

Tanz ist für den aus dem Irak stammenden Choreografen ein zentrales Mittel des Ausdrucks. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Februar 2022)

In Zug hat sich Karwan Omar in den letzten zwanzig Jahren einen Namen als Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge gemacht. Auszeichnungen und Weiterbildungsbeiträge förderten seinen Weg. 2008 entstand die erste grosse Tanzproduktion «Weisses Fliegen» in der Chollerhalle. Es folgten «Ein ganzes Leben» (2010), «PaiWANDi» (2012) und «Mondscheinsonate» (2015). 2009 absolvierte er den Studiengang MAS für Tanzpädagogik der Zürcher Hochschule der Künste, um dann mit dem Aufbau von Kinder-, Jugend- und Erwachsenenunterricht zu beginnen.

Das «Innen» kommt zum Ausdruck

Im Sommer 2012 gründete er zusammen mit hiesigen Tanzschülerinnen den «Zeitgenössischen Tanzverein Company Karwan Omar». Sein Forschungsprojekt «Tanzend den eigenen Kern entdecken» (2017/18) führte zur Formierung eines Ensembles aus Laien- und Profitanzenden. Was dieser Titel ausdrückt, ist auch in den Voten der Laientänzerinnen Andrea Walter, Elvira Metzen und Martha Ineichen zu spüren: Aus häufig versuchsweise oder zufällig begonnenen Workshops wurde jahrelange Beteiligung, und im Zentrum steht eben dies, dass ein «Innen» in Körperbewegungen zum Ausdruck kommt. Es geht um Gefühle, Energie, Seele, Bewusstsein, es macht Spass, man «gerät in eine andere Welt», wird ermutigt zu spielen, sich frei zu entdecken. Die Worte werden abstrakt, wenn die bereits etwas älteren Frauen zu beschreiben versuchen, was die Magie in Omars Tanzunterricht ausmacht. Einen Hinweis gibt er gleich selbst:

«Mit Tanz kann man auch die dunklen Seiten ausleuchten.»

Und weiter: «Mein Leitgedanke beim Tanzen ist die Bewegung aus der Körpermitte.» Den «Kern», den er im Tanz unermüdlich sucht, bezeichnet er als das «Haus der Kreativität, Fantasie und des inneren Glückslichts».

Die Company setzt sich aus Laien- und Profitänzerinnen und -tänzern zusammen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Februar 2022)

Und so bringt Karwan Omar immer wieder existenzielle Fragen auf die Bühne, regt mit seinen Tanzstücken zum Fühlen und Denken an. Die Idee für sein neuestes Projekt beschreibt er folgendermassen: «Wir haben alle zwei Leben: Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. Und dieses endlich ist.» Die Proben am Stück starteten 2019, seine Premiere musste jedoch wegen Corona mehrere Male verschoben werden, gleichzeitig aber hat es in dieser Zeit an Virulenz gewonnen. Omar lächelt:

«Künstler sind vielleicht auch ein wenig Wahrsager.»

«Wenn wir nur ein Leben hätten» besteht aus zwölf Bildern und setzt sich aus Gruppentänzen und professionellen Duo-, Trio- und Soloszenen zusammen. Der Ort ist nirgendwo und überall, aber die glitzernden, spitzenbesetzten und goldbestickten Kostüme, die an mehreren Stellen auftauchen – kreiert von der kurdischen Designerin und Friedensaktivistin Shamaz Jamal – und vor allem von den männlichen Tänzern getragen werden, weisen auf Mesopotamien, den heutigen Irak, als «Wiege der Zivilisation» hin. Für Omars Kreation war das sumerische Epos von Gilgamesch eine wichtige Referenz: Gilgamesch, der auf die Suche nach Unsterblichkeit ging und dabei herausfand, dass diese darin besteht, ein gutes Leben im Hier und Jetzt zu führen.

Premiere von «Wenn wir nur ein Leben hätten» am Freitag, 4. März 2022, 20.00 Uhr im Casino Theater Zug. Weitere Infos: www.companykarwanomar.ch. Vorverkauf: www.zugkultur.ch/i4qBYC/wenn-wir-nur-ein-leben-haetten-zug und www.theatercasino.ch/programm

