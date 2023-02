Zug Theater Casino sucht Chorsängerinnen und -sänger für ein spannendes Bühnenprojekt In Zusammenarbeit mit dem Theater Casino Zug sucht die Choreografin Interessierte für die Performance Liquid Families. Der Laienchor erbaut singend eine hängende Installation aus Natur- und Kunstobjekten des Schweizer Künstlerduos Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger. 20.02.2023, 15.21 Uhr

Singend bauen die Sängerinnen und Sänger eine Skulptur. Bild: PD/Julie Masson

Das Projekt Liquid Families wurde im Juli 2022 in Lausanne uraufgeführt und wird nun für Aufführungen im Theater Casino Zug und in der Kaserne Basel wieder neu aufgenommen mit einem eigens dafür zusammengestellten Chor aus Zug. Die Lausanner Choreografin stellt professionelle Performerinnen und Performer sowie singende Laiendarstellerinnen und -darsteller ab 16 Jahren für das Projekt zusammen. Musikalisch geleitet wird der Performance-Chor von der erfahrenen Stimmbildnerin und Chorleiterin An Chen.

Die Proben finden hauptsächlich im Theater Casino Zug statt. Von April bis Anfang Juli und Ende August wird an je einem Wochenende pro Monat ganztägig geprobt. Die genauen Termine stehen auf der Webseite www.theatercasino.ch/Ausschreibung-Liquid-Families. Die Aufführungen sind am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. September 2023 in der Kaserne Basel sowie am Samstag, 16. und Sonntag, 17. September 2023 im Theater Casino Zug.

Für die Teilnahme am Projekt gibt es eine Spesenentschädigung. Anmeldungen zum Infotag inklusive Workshop am Samstag, 1. und/oder Sonntag, 2. April können bis Montag 27. März an geib@tmgz.ch gesendet werden.