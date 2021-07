Analyse ÖV-Krise: Die Stadt Luzern muss ihre Rolle finden – und darf auf neue Allianzen zählen Stadt und Kanton Luzern haben das Heu nicht auf derselben Bühne. Jetzt erhält die Stadt überraschend Unterstützung vom Verband Luzerner Gemeinden (VLG). Er weist einen Weg aus der vertrackten Situation rund um den ÖV-Streit. Robert Knobel 12.07.2021, 05.00 Uhr

Der Streit um die VBL hat das Verhältnis zwischen Stadt und Kanton verschlechtert. Bild: Nadia Schärli

Die Luzerner Regierung giesst zurzeit ordentlich Öl in den Stadt-Land-Graben: Im Mai erklärte sie, man werde den Luzerner Stadtrat aus dem Verbundrat des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) verbannen. Somit würde die grösste ÖV-Drehscheibe des Kantons von wichtigen Entscheiden ausgeschlossen. In diesen Julitagen doppelte der Kanton nach und drohte, die VBL-Linien neu auszuschreiben – womit die stadteigene Transportfirma ihr Quasi-Monopol im Raum Luzern verlieren würde.

Doch jetzt erhält die Stadt Luzern Schützenhilfe von unerwarteter Seite: Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG), dem die Stadt bekanntlich nicht mehr angehört, kritisiert die Pläne des Kantons scharf: «Es kann nicht sein, dass die grösste Gemeinde des Kantons, welche rund einen Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner einschliesst und wo ebenfalls ein Grossteil des Orts- und Regionalverkehrs stattfindet, zum Vornherein aus dem strategischen Führungsgremium des öffentlichen Verkehrs ausgeschlossen wird.» Das schrieb der VLG Mitte Juni an die Adresse der Regierung.

Der VLG nimmt seine Verantwortung wahr und setzt sich für die Interessen der Luzerner Gemeinden ein – sogar für solche, die nicht Mitglieder sind. Damit holt sich der Verband in der Stadt Luzern wichtige Sympathien zurück. Das ist auch nötig, denn das Luzerner Stadtparlament wird in diesem Herbst über einen Wiedereintritt in den VLG entscheiden – ein Schritt, der in der Stadt nach wie vor sehr umstritten ist.

Es ist richtig, dass der VLG versucht, zwischen Stadt und Kanton zu vermitteln. Den jüngsten Eklat um den Ausschluss der Stadt aus dem Verkehrsverbund hat der Regierungsrat völlig ohne Not provoziert. Das Argument, der Stadtrat sei als Besitzer der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) befangen, ist wenig glaubwürdig. Das hat auch ein Gutachten gezeigt, das der Kantonsrat in Auftrag gegeben hatte.

Die Kantonsregierung tut daher gut daran, ihre Pläne in der Schublade verschwinden zu lassen. Für den Stadtrat hingegen ist die Sache noch nicht erledigt. Er muss klären, wo er seine künftige Rolle sieht als Besitzer der VBL, als Profiteur von deren Gewinnausschüttung – und andererseits als Partner von Kanton und VVL, welche den ÖV finanzieren. In jüngster Zeit wirkte der Stadtrat diesbezüglich orientierungslos. Im Zuge der VBL-Subventionsaffäre verhedderte er sich derart im Spannungsfeld zwischen politischer Einflussnahme und Neutralitätsregeln, dass er teils nicht mehr wusste, wo oben und unten ist.

Inzwischen wird in der Stadt offen die Frage gestellt, ob eine Aktiengesellschaft überhaupt noch die richtige Form sei für die städtische VBL. Eine ungewöhnliche Allianz von SP und SVP fordert per Motion die Überprüfung sämtlicher ausgelagerter Betriebe der Stadt – neben VBL also auch EWL und Viva Luzern. Vorgeschlagen werden etwa eine Reintegration dieser Betriebe in die Verwaltung, die Umwandlung in öffentlich-rechtliche Anstalten oder gar ein Verkauf der Firmen.

Dass solche Szenarien durchaus ernsthaft zur Debatte stehen, zeigt der jüngste Plan des Stadtrats, die städtischen Heime (Viva) mit Spitex und weiteren Anbietern zu fusionieren. Dabei steht explizit auch die Rechtsform – die Viva ist heute eine AG – zur Disposition.

Dabei müsste man gar nicht so weit suchen, um in diese vertrackten Abhängigkeiten mehr Klarheit reinzubringen. Gemäss dem erwähnten Gutachten zur VBL wäre schon viel erreicht, wenn die Rolle der Stadt Luzern im ÖV-Wesen durch klarere Regeln abgegrenzt und Interessenskonflikte weiter reduziert würden. Dann könnte die VBL getrost eine AG bleiben – und der Stadtrat seinen Sitz im VVL behalten.