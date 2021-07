Landauf, landab Brot und Spiele Ein einziger Sieg, und schon stand – landauf, landab – (fast) die ganze Schweiz kopf. So schnell kann die Stimmung kippen. Ruedi Lustenberger, Romoos 19.07.2021, 09.07 Uhr

Der ehemalige Luzerner CVP-Politiker und Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger aus Romoos. Bild: Pius Amrein (Romoos, 20. August 2020)



Der Ausdruck «panem et circenses», zu Deutsch «Brot und Spiele», stammt vom römischen Philosophen Decimus Lunius Luvenalis. Er hat in der Zeit von Kaiser Tiberius die Befindlichkeit des Volkes beschrieben und dessen Trägheit vor dem politischen Geschehen an­geprangert.

Daran habe ich mich erinnert während der Fussball-EM der letzten fünf Wochen. Die Euphorie nach «unserem» Sieg gegen Frankreich kannte keine Grenzen. Allen voran machten die Medien richtig Dampf. Dass nach anderthalb Jahren permanenter Corona-Berichterstattung es endlich an der Zeit war, etwas anderes in den Mittelpunkt zu rücken, ist ja verständlich. Nur: Jene, die eine Woche zuvor die Schweizer Fussballer wegen ihrer neuen Frisuren, der teuren Autos und des Nichtsingens der Nationalhymne kritisiert hatten, waren wie umgekehrte Handschuhe. Ein einziger Sieg, und schon stand – landauf, landab – (fast) die ganze Schweiz kopf. So schnell kann die Stimmung kippen.

Brot und Spiele sind nach wie vor wichtige Bestandteile des menschlichen Lebens. In erster Linie das Brot. Und die Spiele? Damit haben die alten Römer ihr Volk bei Laune gehalten; das war vor 2000 Jahren. Die Geschichte kennen wir. Rom konnte seinen Untergang trotzdem nicht aufhalten. 450 Jahre später war das weströmische Reich am Ende. Und gleichwohl ist Italien heute Europameister.

Viel anders als vor 2000 Jahren ist es auch heute nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass uns nicht das gleiche Schicksal blüht wie einst dem alten Rom. Oder doch?

Hinweis: Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redak­toren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.