England: 39 Leichen in einem Container entdeckt – Verdächtiger festgenommen

Im südenglischen Ort Thurrock wurde ein Lastwagen Container mit 39 Toten gefunden. Kevin Capellini

In der englischen Provinz Essex hat die Polizei ineinem Lastwagen 39 Leichen entdeckt. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde verhaftet, wie diverse Medien berichten.

Man habe den Lkw um 1.40 Uhr in der Nacht in einem Industriegebiet in Grays angehalten. 38 der Opfer seien Erwachsene, eines ein Teenager. Der Fahrer sei ein 25-jähriger Nordire.

Die Identität der Opfer werde derzeit untersucht, meldet die Polizei - dies werde allerdings eine Weile dauern. Man vermute, der Lkw komme aus Bulgarien und sei am 19. Oktober ins Land gekommen.

