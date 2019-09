Europäische Zentralbank verschärft Strafzinsregime: Nationalbank im Schraubstock

Hat sich erneut durchgesetzt: Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (Bild: Keystone)

Nach dem EZB-Entscheid: Kommen nun Strafzinsen für Kleinsparer?

Heute um 13.45 Uhr gab die Europäische Zentralbank in Frankfurt bekannt, wie sie ihre Leitzinsen neu festsetzen will. Seither sind in der Schweiz die Nationalbank sowie alle Banken und Versicherungen emsig damit beschäftigt, ihre eigenen Strategien neu auszurichten. In den nächsten Wochen zeigen sich die Folgen. Strafzinsen für Kleinsparer rücken näher, negative Hypothekarzinsen könnten sich weiter verbreiten.