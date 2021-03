Kolumne «Stadtwärts» Wenn Frauen ihre Tage haben Redaktorin Sandra Monika Ziegler zum internationalen Tag der Frau am Montag, 8. März. Sandra Monika Ziegler 08.03.2021, 05.00 Uhr

Der Frauenstreik in Luzern am 14. Juni 2019. Bild: Pius Amrein

Heute ist unser Tag – ohne Männer würde es ihn nicht geben. Sie legten mit ihrem uneinsichtigen Handeln den Boden für die Forderungen zur Gleichberechtigung in Arbeit, Lohn und Erziehung. Und hätten wir nicht einen instinktiven Überlebenstrieb, wäre der 8. März ein Trauertag.

Bereits meine Mutter – notabene Jahrgang 1920 – hörte Sätze wie «Wir haben keine Frau mit den geforderten Qualifikationen» oder «Sie könnten ja, sie müssten nur wollen», wenn es darum ging, Gründe für das Fehlen der Frau in der Arbeitswelt zu finden. Eine schlüssige Erklärung fand sie nie. Beim ersten nationalen Frauenstreik 1991 demonstrierten wir für die Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes «Gleiche Rechte für Mann und Frau», dieser stand damals bereits zehn Jahre in der Verfassung. Die Forderung bleibt. Das gibt Frau zu denken und auch der Umstand, dass ausgerechnet wir uns doch bitte in Geduld üben sollen.

Das ist weder fair noch einfach. Heute ist unser Tag, vielleicht mit Rosen, Gratiskaffee und Gipfeli oder einem Flashmob. Und wieder werden den Worten Taten in homöopathischen Dosen folgen. Der Slogan gilt eben doch eher für Grossisten als für Männer an der Macht mit Möglichkeit.

Ein anderer spezieller Tag ist der «Equal Pay Day». Dieser fällt auf den Tag, bis zu welchem Frauen anhand der Lohnunterschiede zu den Männern gratis arbeiten. Dieses Jahr war es der 20. Februar, vor zwölf Jahren war der Tag Mitte März. Bis es der 1. Januar sein wird, bin ich längst in Pension, vielleicht auch schon tot.

Heute wird gefeiert. Und wer weiss, vielleicht mutieren Männer und haben plötzlich einen Gleichberechtigungstrieb. Darauf stosse ich an. Übrigens, ich musste mich nicht vordrängen, um heute die Montagskolumne «Stadtwärts» schreiben zu dürfen. Das war reiner Zufall, ich war einfach an der Reihe.