1. August Die Schweizer Extrawurst: Alles (wirklich alles) Wissenswerte zur Cervelat Sie gehört zum 1. August wie die patriotische Rede und das Feuerwerk. Die Cervelat ist unsere Nationalwurst. Aber warum eigentlich? Was macht sie so besonders? Eine gute Frage. Mit vielen Antworten. Hans Graber 29.07.2021, 13.54 Uhr

Der Begriff «Cervelatprominenz» gilt halbwegs als Beleidigung. Er bezeichnet Leute, die in unserem Land einigermassen bekannt sind – vorab Fernsehköpfe und Unterhaltungsnudeln –, von denen aber bereits ein paar Kilometer ennet der Grenzen niemand Notiz nimmt. Insofern trifft es dieser Vergleich gar nicht so schlecht, ist doch auch unsere Nationalwurst etwas durch und durch Schweizerisches. Und trotzdem ist das Wort eine Beleidigung. Für die Wurst. Denn sie ist über alles erhaben. Einzigartig. Prädikat Weltklasse. Zugegeben, nicht in jedem Fall. Es gibt Cervelats und Cervelats. Aber davon später mehr.

Der, die oder was? Heisst es der oder die Cervelat? Der Duden plädiert für der. Aber wenn es um unsere ureigenen helvetischen Belange geht, lassen wir uns selbst vom Duden nichts vorschreiben. Wie sollte eine Kathrin Kunkel-Razum, die seit 2016 Duden-Chefin ist und in dieser Funktion Werner Scholze-Stubenrecht abgelöst hat, auch nur eine vage Ahnung von Cervelats haben? Immerhin, im Duden-Ergänzungsbändchen «Schweizerhochdeutsch», herausgegeben vom Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache, lässt man neben dem der auch das die gelten. Danke. Aber es gibt – typisch Schweiz – noch Extrawürste. Der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) ist zwar mehrheitlich auch für der, aber nicht der Cervelat, sondern der Cervelas, Mehrzahl die Cervelas. Sowohl die eidgenössische Lebensmittelverordnung als auch die Lehrmittel für den Metzgerberuf haben diese eigenartige Schreibweise übernommen. Wir bleiben dennoch stur und standhaft wie die alten Eidgenossen: Es heisst natürlich die Cervelat, schon nur dem Wohlklang wegen, und das Korrektorat soll sich unterstehen, hier einzugreifen und das Geschlecht meuchlings abzuändern. (hag)

20 Stück pro Kopf und Jahr

Verlässliche Zahlen zum Wurstkonsum in der Schweiz gibt es nur bedingt. Man schätzt, dass der jährliche Pro-Kopf-Konsum an Cervelats bei etwa 20 Stück liegt. Bezüglich Absatz- und Umsatzzahlen wird damit die Cervelat von der Bratwurst übertroffen, freilich Schweins- und Kalbsbratwurst zusammen. Nummer 1 unter den Schweizer Würsten ist deshalb einwandfrei die Cervelat, in St.Gallen auch Stumpen genannt, in Basel Klöpfer, der aber nicht identisch ist mit dem bolzengeraden und anders gefüllten Klöpfer in anderen Regionen. Ach, das Wurstwesen ist voller Abgründe.

Weshalb ausgerechnet die Cervelat den Status «typisch Schweiz» erreicht hat, ist nicht ohne weiteres zu erklären. Möglicherweise gehört zum «Sonderfall Schweiz» halt einfach ein «Sonderling unter den Würsten». Zweifellos trifft die Cervelat über alle Landesteile hinweg einen Mehrheitsgeschmack, in der Deutschschweiz etwas mehr als in der Romandie und im Tessin. Zudem tritt sie mit ihrer Länge von 12 bis 14 cm und einem Gewicht von rund 110 Gramm relativ bescheiden auf und neigt nicht zum hierzulande verpönten Grössenwahn.

Ferner ist sie preislich attraktiv, und sie lässt einiges mit sich anstellen. Roh, in der Pfanne oder über dem Grill, ganz, gescheibelt oder gewürfelt, am Holzstecken, als Salat oder als Arbeiter-Cordon-bleu mit Käse gefüllt und mit Speck umwickelt – die Cervelat erträgt alles klaglos. Sie macht auf alle Fälle eine gute Falle, wobei es im Wurstvolk oft eindeutige Vorlieben gibt: Wer – wie der Schreibende – auf Wurstsalat steht, muss die grillierte Form nicht gleichermassen mögen.

Roh, gegrillt oder gar über dem Feuer gebraten: Wie zubereitet die Cervelat am besten schmeckt – darüber kann man lange diskutieren. Keystone/Laurent Gillieron

Eine weitere Frage gilt es vor dem Verzehr zu klären: Mit oder ohne Senf? Bild PD

Fein, feiner, am feinsten

«Vielleicht hat Wilhelm Tell dem Walterli 1291 gar keinen Apfel, sondern eine Cervelat vom Kopf geschossen», stellt Nico Willimann mit Augenzwinkern eine weitere These auf, die den Siegeszug der Cervelat erklären könnte. Eine schöne Vorstellung. Leider zu schön, um wahr zu sein. Früheste Vorläufer wurden im 16. Jahrhundert erwähnt, in der heute geläufigen Form gibt es Cervelats seit etwa 200 Jahren. Erst mit der Erfindung des Fleischwolfs konnte ein hackfleischartiges Brät hergestellt werden, und bis der sogenannte Blitz mit der sich drehenden Schüssel und den rotierenden Messern eine noch feinere Wurstmasse ermöglichte, dauerte es bis in die 1950er-Jahre.

Nico Willimann Bild PD

Zurück zu Nico Willimann. Der bald 30-Jährige ist Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Willimann-Metzg mit Stammhaus in Dagmersellen und einem Geschäft im Emmen-Center. Die 1857 gegründete und seit sechs Generationen bestehende Spezialitäten-Metzg ist weitherum bekannt für ihre Dagmersellerli (ein besonderes Schweinswürstchen) und hat es mit den eigentlich in Polen beheimateten Krakauern (Brühwurst mit Schinkeneinlage) ins Verzeichnis «Kulinarisches Erbe der Schweiz» geschafft. Wie die Krakauer nach Dagmersellen gekommen sind, ist eine eigene Geschichte, nachzulesen unter www.patrimoineculinaire.ch, hier aber geht es um Cervelats.

Wir haben stellvertretend für alle Cervelat-Hersteller bei Willimann nachgefragt, weil dessen Würste am letzten nationalen Qualitätswettbewerb 2019 mit einer Silbermedaille bedacht wurden. Gold gab es in der Cervelat-Kategorie für keinen Zentralschweizer Betrieb, Silber ging auch an die Bitzi Metzg in Hitzkirch, die Metzgerei Hegglin in Menzingen und die Hans Felder AG Swisstell in Seewen. Anders als bei Willimann-Metzg, wo die Wursterei das Herzstück der Firma ist und mit Leidenschaft gepflegt wird, machen längst nicht alle Metzgereien ihre Cervelats selber, sondern beziehen sie aus Partnerbetrieben. Nico Willimann: «Das ist gut zu verstehen, denn die Produktion ist recht aufwendig und erfordert einiges an Know-how und Gerätschaften.» Es macht also durchaus Sinn, wenn nicht jeder selber wurstet (nicht zu verwechseln mit wurstelt, wiewohl es auch das geben kann).

Die Gewürze als Geheimnis

Was zeichnet eine Spitzencervelat aus? «Bei der Herstellung dürfen nur beste Zutaten verwendet werden, das ist das A und O», sagt Willimann, «und das spezielle Geheimnis eines jeden Metzgers ist natürlich die Gewürzmischung, die den Geschmack wesentlich beeinflusst.» Wichtig sind für Kunden auch Kontinuität und Verlässlichkeit. Willimanns Zutatenliste steht weitgehend seit Grossvaters Zeiten, vielleicht alle zehn oder 20 Jahre wird «ein bisschen geschräubelt» an der Rezeptur, um sie allenfalls neuen Kundenbedürfnissen anzupassen, sanft und möglichst unmerklich. Wenn spürbare Veränderung, dann etwas völlig Neues: Willimann stellt mittlerweile auch Chili-, Chäs- und Chilichäs-Cervelats her (der Chäs ist höhlengereifter Emmentaler). Alle drei hätten schnell ihre Liebhaber gefunden, aber mit Abstand am meisten gewünscht sei weiterhin das pure Original.

Zutaten und Herstellung Die Cervelats gehören zu den Brühwürsten und sind ein hitzebehandeltes, geräuchertes Fleischerzeugnis. Was drin sein soll, ist nicht vorgeschrieben. Der Schweizer Fleisch-Fachverband nennt als Rezeptbeispiel: 18 % Rindfleisch, 17 % Schweinefleisch, 24 % Speck, 14 % Schwartenblock, 24 % Eis und Wasser, dazu pro Kilo Brät 17 g Nitritpökelsalz, 5 g Zwiebeln (frisch), je 1 g Pfeffer, Koriander, Muskatnuss, Knoblauch sowie etwas Nelken und Zusatzstoffe. Bei der Herstellung werden die Rohmaterialien in den Blitz gegeben und verarbeitet. So entsteht ein homogenes, emulgiertes nicht allzu feines Brät. Bei etwa 13 Grad nimmt man es aus der Maschine und füllt es in einen Rindskranzdarm. Anschliessend werden die Würste dreimal 20 Minuten bei 50 bis 80 Grad Celsius heiss geräuchert, wodurch sie ihre braune Farbe erhalten. Danach muss man sie während 25 bis 30 Minuten bei 75 Grad Celsius brühen. Zum Schluss muss man die Cervelats im Wasserbad oder unter der Wurstdusche kühlen, damit sie sich nicht zusammenziehen und schrumpelig werden. Der ganze Herstellungsprozess dauert etwa zwei Stunden. (hag) Quelle: Kulinarisches Erbe der Schweiz/SFF

So sehr sich ein Metzger Mühe geben kann mit seinen Würsten, bleibt die Frage, ob der Konsument den Unterschied zwischen gut und nicht so toll überhaupt merkt. Philipp Sax, stellvertretender Direktor und Leiter Bildung des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF: «Wenn man die Cervelat in Rädli schneidet und kalt isst, merkt man möglicherweise nichts. Aber wenn man sie warm isst, können sich auch für Nichtfachleute grosse Qualitätsunterschiede zeigen.» Dem pflichtet Nico Willimann bei: «Wenn man die Wurst erhitzt, zeigt sich ihre Festigkeit. Sind zu viele Schwarten und zu viel Fett drin, wird sie unangenehm weich oder zerfleddert.»

Zuversichtlich darf man aber davon ausgehen, dass heute kein Metzger mehr wahllos seine Schlachtnebenprodukte in Därme drückt. Dass sogar Hirn drin sein könnte, weil «Cervelat» möglicherweise vom lateinischen Wort cerbellum (Gehirn) abgeleitet ist, ist eine alte, aber nie belegte Mär. Also alles piccobello? Wohl doch nicht ganz. Andreas Heller schreibt in seinem vorzüglichen Büchlein «Um die Wurst» (2010), dass er hin und wieder auf «cervelatartige Gebilde» gestossen sei, die zum Grossteil aus Wasser und Fett fabriziert waren. Solche Würste hätten den Beweis erbracht, dass es möglich sei, «Wasser schnittfest zu machen». Lange überleben dürften die Hersteller solcher Blindgänger kaum.

Nicht alles ist Swiss made Ein Kennzeichen der Cervelat ist ihre gebogene Form. Die ergibt sich aufgrund der speziellen Därme, die sich bei Hitze leicht zusammenziehen und so das Äussere der Wurst prägen. Die Därme stammen von Zebu-Rindern aus Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern. Als im Jahr 2006 wegen der Rinderseuche BSE der Import der Hüllen verboten wurde, ging es der Cervelat allmählich ans Eingemachte. Denn nichts passt besser zu dieser Wurst als diese geschmeidige Haut, die anders als die zu grosse der Schweizer Rinder den passenden Durchmesser (34 bis 42 mm) hat. In der Fachsprache heisst der Durchmesser Kaliber. Eine Gruppierung mit dem sagenhaften Namen «Taskforce Beschaffungsprobleme Rinderdärme (TF-RD)» wurde ins Leben gerufen. Die TF-RD suche verzweifelt nach tauglichen Alternativen und liess sogar einen künstlichen, aber essbaren Ersatz kreieren. Dieser schnitt bei Test-Verkostungen von gebratenen Cervelats nicht mal so übel ab, beim Rohgenuss hingegen schon. Gross war die Erleichterung, als die Wurstmacher ab 2012 wieder auf die Brasildärme zurückgreifen konnten. Die Welt war wieder in Ordnung. Eine kleine Welt, aber oho. (hag)

Wird die Welt wurstlos?

Aber wie sieht die Zukunft der qualitätsbewussten Metzger aus? Die Zeichen der Zeit stehen auf fleisch- und entsprechend wurstlos. Zwar ist es noch immer eine kleine Minderheit, aber die Zahl der Vegetarier und Veganer wächst. Letzter «Abtrünniger» im Bekanntenkreis ist Freund Stefan. Der Neovegetarier vermisst nichts auf seinem geänderten Speiseplan. Fast nichts. Nur ab und zu eine gute Wurst. Pflanzliche Alternativen gibt es, man darf sie sogar Wurst nennen, nicht aber Cervelat. Denn während man in ein Ding namens Wurst alles hineinpacken kann, weckt «Cervelat» ganz bestimmte Erwartungen, und die dürfen nicht hintergangen werden. Freund Stefan hat es mit den pflanzlichen Alternativen versucht. Es sei alles furchtbar. Und etwas später, nach dem vierten Bier, gestand er, dass er sich hin und wieder einen Rückfall in wurstige Zeiten gönne. In Form einer Cervelat.

Noch besteht also Hoffnung. Für Stefan. Für die Metzgerzunft. Für die Schweiz.