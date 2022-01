Apropos Das Mal des Teufels Was abergläubige Schotten im Hexenwahn in einem Film mit Leuten anstellen, ist furchtbar. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder Personen wären rein zufällig. Roger Rüegger 18.01.2022, 11.30 Uhr

Kennen Sie Outlander? Die Serie beginnt im Jahr 1945. Claire, eine Lazarettschwester der britischen Armee, wird auf einer Schottlandreise ins 18. Jahrhundert katapultiert, als sie in einem Steinkreis einen Felsen berührt.

Im neuen Leben trifft sie eine andere Frau, die ihrerseits 1968 unfreiwillig eine Zeitreise angetreten hatte. Bei den alten Schotten wurden die beiden Frauen als Hexen vor ein Gericht gestellt. Bald war klar, dass nur eine von ihnen freikommen wird.

So hat sich die 68-erin, die zudem schwanger war, geopfert. Sie sei die Geliebte des Teufels und trage sein Kind in sich, schrie sie bei der Verhandlung. Als Beweis zeigte sie den aufgebrachten Leuten im Saal das Mal des Teufels an ihrem linken Oberarm, das in Wirklichkeit die Narbe ihrer Pockenimpfung war, was die Leute damals natürlich nicht kannten.

Wutentbrannt schleppte die Meute die Gespielin Satans zum Scheiterhaufen, während Claire davonkam. Die Serie ist top, wenn man Fiktion und Fantasy mag. Hier haben die Macher den Bogen aber überspannt. Dass man in eine andere Zeit fällt, wenn man einen Steinkreis betritt, kann ja passieren. Doch dass jemand wegen einer Impfung Hass schürt und deswegen verurteilt wird, ist zu weit hergeholt.