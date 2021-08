Aussichten Die Frauenquote meiner Artikel: Ein Spiegelbild Wenn in Medienberichten wenige Frauen vorkommen, hat dies auch mit den Unternehmen zu tun. Christopher Gilb 18.08.2021, 05.00 Uhr

Christopher Gilb.

Ende Juli las ich im «Spiegel» ein spannendes Interview mit der Chefredaktorin der angesehenen «Financial Times». Roula Khalaf hat diese Position als erste Frau inne. Im Interview erfuhr ich, dass die «FT» zwei automatische Programme, sogenannte Bots, im Einsatz hat, die für mehr Präsenz von Frauen in der Berichterstattung sorgen sollen.

«Der Janet-Bot warnt uns, wenn die Zahl der abgebildeten Frauen auf der Website unter ein definiertes Minimum fällt. Und der ‹She-said-he-said›-Bot trackt, wie viele Frauen wir in unseren Texten zitieren», erklärte Khalaf. Die Bots würden nach und nach verändern, wie die «FT» Artikel schreibe. «Sie sorgen dafür, dass sich das Bewusstsein in der Redaktion wandelt, da hat sich viel getan.»

Als ich das Interview mit Khalaf las, fragte ich mich, wie häufig Frauen in meiner Berichterstattung vorkommen. Die Antwort ist ernüchternd. Ich könnte die Anzahl Frauen, über die ich in den letzten knapp zwei Jahren berichtet habe, an maximal zwei Händen abzählen. Die Frage ist nun, was der Grund dafür ist. Ich oder das Themenfeld, mit dem ich mich schwerpunktmässig in diesem Zeitraum beschäftigte? Ich glaube, es ist Letzteres: Bis Dezember 2019 habe ich als Reporter auf der Regionalredaktion dieser Zeitung in Zug gearbeitet und über allerlei geschrieben, regelmässig hatte ich dabei auch mit Frauen als Auskunftspersonen zu tun. Expertinnen, Politikerinnen etc. Danach wurde ich Wirtschaftsredaktor, seitdem sank meine Frauenquote dramatisch.

Ein Beispiel: In diesem Jahr wurden einige wichtige Posten bei Zentralschweizer Unternehmen und Organisationen neu besetzt. Wichtige Themen auf der Agenda einer regionalen Wirtschaftsredaktion. Damit hatten auch meine letzten drei Interviews zu tun: mein gegenüber beim Interview mit Calida: der neue CEO, ein Mann mittleren Alters. Bei Geistlich Pharma: der neue CEO, ein Mann mittleren Alters. Bei der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten: der neue Präsident, ein 57-jähriger Mann. Ich erinnere mich noch, kurz nachdem ich im Wirtschaftsressort angefangen hatte, hatte ich die Idee, ein Interview mit Annette Luther zu führen, der damaligen Standortleiterin von Roche Diagnostics in Rotkreuz, einem der grössten Arbeitgeber in der Region, und einer wichtigen Stimme in der Zentralschweizer Wirtschaft. Doch daraus wurde nichts, Luther wechselte an den Roche-Hauptsitz in Basel. Also machte ich ein Interview mit der Person, die ihr nachfolgte: einem Mann.

Manchmal ist die Männerkonzentration richtiggehend erdrückend, so im Juni, als Neubesetzungen im Verwaltungsrat des Stanser Flugzeugherstellers Pilatus anstanden. Ich weiss noch, dass ich mir innerlich zuvor die Frage gestellt hatte, ob jetzt wohl eine Frau kommt. Es war nicht der Fall. Der Verwaltungsrat war rein männlich und blieb es auch.

Der abtretende VR-Präsident Oscar J. Schwenk rechtfertigte dies, indem er sagte: «Klar wäre es auch schön, ein, zwei Frauen im Verwaltungsrat zu haben.» Letztlich werde aber die Person mit der grössten Kompetenz genommen – unabhängig vom Geschlecht. Kündigte aber an: Bei zwei gleich guten Bewerbungen von einer Frau und einem Mann werde die Frau den Vorzug erhalten. Man darf also gespannt sein.

Um auf die Bots der «Financial Times» zurückzukommen: Vielleicht wäre ein Einsatz dieser wirklich ratsam. Aber nicht unbedingt bei uns Medien, sondern bei den Unternehmen selbst. Denn wie es bei diesen teilweise trotz gesellschaftlicher Veränderungen um Frauen in Führungsfunktionen steht, dafür ist die tiefe Frauenquote in meinen Artikeln das beste Beispiel.