Kolumne: Von Autorennen im Kinderzimmer

Kolumne Landauf, landab Autorennen im Kinderzimmer Der Nationalrat hat zugestimmt, dass in der Schweiz Autorennen wieder möglich sein sollen. Unser Autor ist skeptisch. Doch ein Spielzeug belehrt ihn eines Besseren. Reto Bieri 18.03.2022, 05.00 Uhr

Blochende Boliden und spektakuläre Crashs: Wer Benzin im Blut hat, den freut die Nachricht, dass in der Schweiz Autorennen wieder möglich sein sollen. Der Vorschlag, der angesichts des Klimawandels ziemlich aus der Zeit fällt, stammt vom Luzerner FDP-Nationalrat Peter Schilliger. Schwebt ihm ein Rundkurs in heimischen Gefilden vor? Formel 1 auf dem Emmer Flugfeld? Rally rund um den Napf? Vielleicht hilft als Inspiration ja ein Brainstorming mit den Autoposern, die in der Stadt Luzern abends am Wochenende ihre neusten Soundkreationen präsentieren.