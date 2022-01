Kolumne «Landauf, landab» Return to Sender Wie einfach es doch ist, online einzukaufen und die bestellte Ware bei nicht gefallen retour zu schicken. Unser Autor findet, geht nicht - tuts aber (vielleicht) trotzdem selber. Roger Rüegger, Reporter 13.01.2022, 17.33 Uhr

Was kann ich mich über die Leute wundern, die online Ware bestellen und diese bei Nichtgefallen einfach zurücksenden. «Die grosse Retourenflut – 3,7 Millionen Päckli allein aus Willisau verschickt», titelte diese Zeitung kürzlich. Da mach ich nicht mit. Einen Artikel aufs Geratewohl zu ordern und diesen zu retournieren, ist keine Option.

Man ahnt es, Roger muss zu Kreuze kriechen. Tatsächlich hab auch ich im Dezember – ausnahmsweise – eine Bestellung aufgegeben. Ein Kalender fürs 2022, bebildert mit ame­rikanischen Autos und Menschen aus aller Welt.

Aber, das Produkt ist (noch) nicht eingetroffen. So fragte ich beim Verlag telefonisch, wann so ungefähr geliefert wird. Auch beim gebührenpflich­tigen Anruf war Geduld gefragt. Als der Operator endlich sprach, fragte er zweimal nach der Bestellnummer und die Telefonnummer musste ich ihm auch mehrmals vorlesen. Der Typ zog das Gespräch noch mit Werbung in die Länge, bevor er meine Frage mit «in den nächsten Tagen» beantwortete.

Auch das war nur dummes Geschwätz. Das Paket ist immer noch in der Warteschlaufe. Was nützt ein neuer Kalender, der beim Eintreffen alt ist? Der nächste wird nicht bestellt, sondern hergestellt. Die Reise nach Louisiana inklusive Motivsuche, Bild­bearbeitung, Produktion und Rückreise dürfte bei weitem weniger Zeit in Anspruch nehmen als ein Päcklitransport von Wangen bei Olten ins Wiggertal. Und ich darf mich wieder über die Verursacher der Retourenflut wundern.

Hinweis: Am Freitag schreiben Gastkolumnistinnen und Gastkolumnisten sowie Redaktorinnen und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.