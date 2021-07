Kolumne «Schnee von gestern» Ans Mittelmeer oder magistrale Alternativen Unseren Kolumnisten Hans Graber zieht es zu Ferienzeiten jeweils nicht allzu weit in die Ferne. Umso lieber analysiert er die Ferienvorlieben und -gewohnheiten der Luzerner Regierungsmitglieder. Nie verstehen hingegen wird er die Spezies Fischer. 24.07.2021, 05.00 Uhr

Hans Graber hans.graber@luzernerzeitung.ch

Mit Interesse lese ich in unserer Zeitung jeweils von den Ferienplänen der Luzerner Regierung. Man kriegt so die eine oder andere Idee für eigene Reisevorhaben. Oder man weiss allenfalls, wohin man sicher nicht fahren soll. Was mir gefällt: Die Regierungsräte machen wie ich keine allzu grossen Sprünge. Sie bleiben in der Nähe, sei’s aus Heimatverbundenheit, sei’s aus Pflicht­bewusstsein, denn jederzeit kann heute der Ruf nach einem Krisenstab laut werden.

Ich selber rechne nicht mit Notfalleinsätzen. Meine mit Goldhelm (!) gekrönte Zivilschutzkarriere habe ich hinter mir. Aber obwohl es mich hier nicht zwingend braucht, fahre ich seit jeher nicht so gerne weg. Immerhin, heuer sind im September ein paar Tage am Mittelmeer (italienische Adria) ins Auge gefasst. Doch schon drohen wieder Hürden wie x Schnelltests und wochenlange Quarantäne. Danke für Obst.

Deshalb habe ich noch einmal die Seite mit den regierungsrätlichen Reiseplänen hervorgeholt und sie auch mit jenen des letzten Jahres verglichen. Dabei zeigte sich: Herr Peter rückt leicht vor. Letztes Jahr war er «zuhinterst» im Verzascatal, diesmal «fast zuhinterst» im Verzascatal. Nächstes Jahr reicht’s womöglich in die Mitte. Das Tessin könnte ich mir auch vorstellen, allerdings mehr in Seenähe. Morcote. Oder vis-à-vis Brusino Arsizio.

Herr Wyss macht ausgedehnte Bergtouren im Wallis oder in Graubünden. Nicht mein Ding. Mir mangelt’s an Kondition und Konstitution, zudem wird für mein Empfinden das strapaziöse Bezwingen von steilen Gipfeln zu sehr mystifiziert und glorifiziert. Der Ruf der Berge verhallt bei mir nicht völlig ungehört, aber wenn ich ihn vernehme, nehme ich das Bähnchen. Erhabene Gefühle sind auch so absolut möglich, samt schönem Höhenrausch.

Erneut einen kleinen Abstecher nach Holland bei im Übrigen weitgehender Heimattreue hat Herr Winiker im Sinn. Velofahren und baden sind angesagt, dazwischen bleibt Zeit zum Lesen. Vorgemerkt hat er sich das Kapitel über das «Entlebucher Amts- & Wyberschiesset» im Buch, das zum Eidg. Schützenfest erschienen ist. Ein (1) Kapitel eines 100-seitigen und reich bebilderten Buches – vorbildlich! Mit Ferienlektüre nehme ich mir immer viel zu viel vor.

Bevorzugt im Drei-Seen-Land mit dem Wohnwagen unterwegs ist Herr Schwerzmann. Das hat er noch vor den Überschwemmungen gesagt. Aber geborene Camper sind findige Leute. Manchmal nächtigen welche in ihrem Gefährt direkt vor unserem Haus (453 m ü. M.) und schlurfen morgens zerknittert im Quartier herum. Falls es Herr Schwerzmann hierhin verschlagen sollte: Es gibt schlechtere Adressen. Einen Morgenkaffee hätte er bei mir auf sicher. Warm duschen auch? Meinetwegen.

Bleibt Herr Graf. Er verbringt seine Ferien wie gehabt fischend an einem Weiher in seiner Heimatgemeinde Pfaffnau, mit dem kleinen Unterschied, dass er letztes Jahr das Buch «Was Fische wissen» gelesen hat und diesmal die «Mails meiner Mitarbeitenden». Ob die ebenso viel wissen wie die Fische? Was ich wissen möchte: Wo genau fischt Herr Graf? Anscheinend hat es nicht in allen Weihern um Pfaffnau Fische drin. Aber die Anglerpsyche ist schwer auszuloten. Vielleicht ist ja das Warten auf den Fisch das Ziel, nicht der Fisch selber.

Was nun? Halt doch Adria, gehauen oder gestochen? Oder lieber auf den Spuren unserer Spitzenpolitiker im Wohnwagen nach Pfaffnau, um dort mit vorbeischiessenden Weibern Berge zu versetzen und ein wenig vom Tessin zu träumen?